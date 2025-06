A- A+

Futebol II Regata Cabanga do Meio Ambiente reúne 31 velejadores e recolhe 382kg de resíduos na Bacia do Pina Nesta segunda edição, o evento também contou com a presença de instituições convidadas, como a ONG Recapibaribe, e alunos do Colégio Mazzarello, do Ensino Médio

Leia também

• Cabanga promove 2ª edição da Regata do Meio Ambiente neste domingo (8)

• Obra da Compesa provoca interdição de via no bairro do Cabanga

O compromisso do Cabanga Iate Clube de Pernambuco e do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social com a preservação ambiental ganhou ainda mais força neste domingo (08), com a realização da II Regata Cabanga do Meio Ambiente. A ação, que integra a programação da Semana do Meio Ambiente do clube, superou a edição anterior e reuniu 12 embarcações e 31 velejadores, que recolheram 382 quilos de resíduos sólidos das águas da Bacia do Pina e arredores.

A proposta da regata é clara: mais do que velocidade, vence quem recolher mais lixo flutuante. A competição, que une sustentabilidade e prática esportiva, teve representantes das classes Snipe, Dingue e Optimist, com a participação de atletas de todas as idades — da vela de base aos mais experientes.

Nesta segunda edição, o evento também contou com a presença de instituições convidadas, como a ONG Recapibaribe, e alunos do Colégio Mazzarello, do Ensino Médio, acompanhados pelo professor de Geografia Ary Júnior. A participação dos jovens reforçou o caráter educativo da regata, estimulando o olhar crítico e responsável sobre a relação entre esporte e meio ambiente.

Representando o Comodoro Altair Júnior, o coordenador de vela Edival Júnior destacou o protagonismo do Cabanga em iniciativas socioambientais. “O clube entende que não basta apenas praticar o esporte; é preciso cuidar do lugar onde velejamos. Essa regata é a prova de que a vela também pode ser agente de transformação”, ressaltou.

RESULTADOS POR CLASSE

Classe Snipe

6 barcos | 19 velejadores

Total coletado: 194,9kg

1º lugar: Tiago Monteiro, Guilherme Araújo e Erick Vinicius (Colégio Mazzarello) – 84,9kg

2º Lugar: Idson Fágner, Dante Novaes e Matheus Vasconcelos (Colégio Mazzarello) - 35,5kg

3º Lugar: Eduardo Magalhães, Lucas Santa'Anna, Vinicius Gondim e Luíza Mendonça (Colégio Mazzarello) - 30.5kg

4º Lugar: Paula Ramos, Carol Borges e Valentina Roma - 25,1kg

5º Lugar: Bruna Martinelli, Otávio Moraes e Pedro Lima (Colégio Mazzarello) - 10,5kg

6º Lugar: Pedro, Rafael e Felipe Fázio - 8,4kg

Classe Optimist (Vela de Base)

5 barcos | 10 velejadores

Total coletado: 60,7kg

1º lugar: Isadora Borges e Manuela Borba – 26,5kg

2º Lugar: Arthur Gama e João Gomes - 14,3kg

3º Lugar: Fernando Maciel e Miguel Soares - 9,3kg

4º Lugar: Ricardo César e Mário Jorge - 6,3kg

5º Lugar: Eugênio da Fonte e Daniel Acioli - 4,3kg

Classe Dingue

1 barco | 2 velejadores

Total coletado: 12,9kg

1º lugar: Jefferson Batista e Ricardo Jorge – 12,9kg

BALANÇO GERAL – 2025

Total de resíduos recolhidos: 382kg

Velejadores participantes: 31

Barcos na água: 12

Distribuição por grupos:

Classe Snipe: 194,9kg

Classe Optimist: 60,7kg

Colégio Mazzarello: 47,3kg

ONG Recapibaribe: 36,3kg

Limpeza do Mangue: 29,9kg

Dingue: 12,9kg

Veja também