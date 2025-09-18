Qui, 18 de Setembro

Vistoria

Sport: Ilha do Retiro tem nova vistoria do Corpo de Bombeiros e capacidade é aumentada

Leão renovou o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O Sport renovou, nesta quinta-feira (18), o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que libera a presença de público em eventos esportivos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a nova vistoria, o clube divulgou que a capacidade da Ilha do Retiro subiu de 26.345 para 27.325 torcedores.

O documento tem validade de um ano e substitui o de setembro do ano passado, quando o estádio voltou a receber jogos após as obras de troca do gramado e de todo o sistema de iluminação.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Sport, o clube tem um projoeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros com objetivo de aumentar a capacidade da Ilha do Retiro para 32.500 lugares. 

Para chegar nesta capacidade, o Leão deve cumprir alguns requisitos que exigem novas obras e adequações, orçadas em mais de R$ 5 milhões.

O próximo jogo do Sport na Ilha do Retiro é contra o Corinthians, às 17h30, neste domingo (21). Os ingressos para a torcida rubro-negra seguem disponíveis. 

