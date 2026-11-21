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A Copa Maria Bonita 2026 já tem uma sede definida. A organização do torneio anunciou oficialmente, pelas redes sociais, que a Ilha do Retiro, estádio do Sport, será o palco da segunda edição da competição regional de futebol feminino, que será realizada entre os dias 14 e 23 de dezembro.



A escolha marca uma mudança de endereço em relação à edição inaugural do torneio. Em 2025, todas as partidas da competição foram realizadas na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde o Fortaleza sagrou-se o primeiro campeão ao vencer o próprio Sport por 1 a 0 na decisão.

Fortaleza foi a primeira equipe campeã da Copa Maria Bonita, em 2025. Foto: Rafael Vieira/FPF



No comunicado oficial, a organização destacou o peso histórico do estádio Rubro-negro e agradeceu ao clube pernambucano pela parceria.

"A Ilha do Retiro, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, vai receber a nossa competição. É o futebol feminino ocupando um palco à altura do talento das nossas atletas. Nosso muito obrigada ao Sport por abraçar essa parceria e abrir as portas da Ilha para elas", publicou o perfil oficial do evento.



Representatividade

Patrocinada pela Petrobras e com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a edição de 2026 mantém a proposta de reunir um clube de cada um dos nove estados do Nordeste, fortalecendo a visibilidade da modalidade na região.



Jogando em casa e representando Pernambuco, as Leoas do Sport buscarão o título inédito após o vice-campeonato no ano passado.



A lista de participantes conta ainda com equipes tradicionais no futebol regional, como o Vitória (Bahia) e o Ceará (Ceará), que viabilizou recursos financeiros na reta final para estrear na competição após o vice-campeonato estadual.



Completam a disputa pelo troféu o CRB (Alagoas), o Juventude (Sergipe), o Mixto (Paraíba), o ABC-União (Rio Grande do Norte), o Sampaio Corrêa (Maranhão) e o Piripiri (Piauí).

Leoas durante a estreia na Copa Maria Bonita 2025. Foto: Rafael Vieira/FPF



De acordo com a organização, a tabela detalhada dos jogos, a programação completa e as informações sobre a retirada de ingressos, que serão gratuitos para o público, serão divulgadas em breve.

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