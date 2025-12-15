A- A+

UFC Ilia Topuria, campeão do UFC, denuncia tentativas de extorsão e acusações falsas Lutador diz ter entregue à Justiça áudios, mensagens e vídeos que comprovam sua versão e pede respeito à privacidade da família

O bicampeão do UFC Ilia Topuria anunciou, neste fim de semana, que não irá defender o cinturão no primeiro trimestre de 2026.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o espanhol-georgiano de 17 vitórias invictas revelou estar enfrentando uma crise pessoal “extremamente difícil”, relacionada à sua separação de Giorgina Uzcategui Badell, mãe de sua filha mais nova.

O UFC, segundo o lutador, compreendeu a gravidade da situação e confirmou que o cinturão interino dos penas será disputado no UFC 324, em janeiro.

Topuria afirma que, nos últimos meses, passou a sofrer pressões e ameaças envolvendo supostas acusações de maus-tratos que, segundo ele, seriam retiradas em troca de dinheiro.

O campeão classificou essas ações como “intoleráveis” e afirmou que todos os incidentes estão documentados — incluindo áudios, mensagens, depoimentos e vídeos que já foram entregues aos tribunais.

Ilia sustenta que o caso envolve não apenas tentativa de extorsão, mas também falsificação de provas, furto de dinheiro e pertences pessoais, além de ameaças.

O lutador afirmou ter tentado manter o assunto em sigilo para proteger os filhos, mas concluiu que o silêncio permitiria "que a mentira continuasse crescendo".

“Quando a vida nos apresenta situações que ameaçam nossa paz, nossa família e nossa reputação, chega um momento em que precisamos nos impor”, escreveu.

O campeão dos penas recorreu formalmente à Justiça para tratar do processo de separação e para, segundo disse, comprovar a veracidade dos fatos. Ele também afirmou ter plena confiança no sistema legal e ressaltou que seus valores sempre foram disciplina, respeito e honestidade.

“Quem me conhece sabe que nunca usei violência contra ninguém”, destacou.

Embora o UFC não tenha detalhado os prazos para retorno, a organização optou por abrir o cinturão interino, uma medida de grande impacto esportivo na divisão.

O afastamento de Topuria ocorre em seu melhor momento na carreira, após conquistar o título de forma dominante e consolidar-se como um dos grandes nomes do MMA mundial.

O lutador concluiu o comunicado pedindo que não haja especulações sobre sua vida privada: “Por respeito aos meus filhos e ao processo legal, não farei mais declarações. Peço apenas que a privacidade da minha família seja respeitada neste momento difícil”.

Veja também