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LUTA Ilia Topuria deixa octógono do UFC com rosto deformado após derrota para Justin Gaethje Georgiano reclamou ao corner ter tido problema de visão em meio ao combate com americano; luta foi encerrada no quarto round após desistência verbal dos técnicos

O fenômero Ilia Topuria teve uma noite assombrosa no UFC, na madrugada desta segunda-feira. Dentro da Casa Branca, o lutador georgiano era um dos grandes favoritos da noite, mas sofreu uma dura derrota para Justin Gaethje.



Além de perder a invencibilidade de 17 lutas e o título dos pesos-leves, ele teve que ser carregado pelo córner para fora do óctogono com o rosto deformado após sofrer com as bombas do americano ao longo de quatro rounds.





Ilia Topuria sai com auxílio do corner do óctogono após derrota para Justin Gaethje na Casa Branca — Foto: Reprodução / X / UFC

Já nas primeiras interações, o georgiano acusou sentir dores no olho direito após um upper do americano. Ele passou alguns segundos com a mão próxima à região.



Ainda assim, a luta seguiu e ele chegou perto de vencer o rival no segundo round, mas a partir do terceiro o nocauteador diminuiu o volume e passou a levar muitos golpes no rosto, chegou a bater no chão e se levantar, quase sendo nocauteado. Ao fim do terceiro round, informou ao córner que não conseguia enxergar com o olho direito.

THIS FIGHT IS GOING ON TO ROUND 4!!!



[ #UFCWhiteHouse | LIVE ON @ParamountPlus ] pic.twitter.com/k6JiBbsvOI — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 15, 2026



O seu irmão, um dos auxiliares, pediu o fim da luta após avaliação médica, mas o lutador quis continuar. Ele voltou a sofrer muitos golpes no quarto round e após o soar do gongo, o seu córnder decidiu encerrar a luta para manter a integridade física do atleta.

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