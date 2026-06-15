Ilia Topuria deixa octógono do UFC com rosto deformado após derrota para Justin Gaethje
Georgiano reclamou ao corner ter tido problema de visão em meio ao combate com americano; luta foi encerrada no quarto round após desistência verbal dos técnicos
O fenômero Ilia Topuria teve uma noite assombrosa no UFC, na madrugada desta segunda-feira. Dentro da Casa Branca, o lutador georgiano era um dos grandes favoritos da noite, mas sofreu uma dura derrota para Justin Gaethje.
Além de perder a invencibilidade de 17 lutas e o título dos pesos-leves, ele teve que ser carregado pelo córner para fora do óctogono com o rosto deformado após sofrer com as bombas do americano ao longo de quatro rounds.
Já nas primeiras interações, o georgiano acusou sentir dores no olho direito após um upper do americano. Ele passou alguns segundos com a mão próxima à região.
Ainda assim, a luta seguiu e ele chegou perto de vencer o rival no segundo round, mas a partir do terceiro o nocauteador diminuiu o volume e passou a levar muitos golpes no rosto, chegou a bater no chão e se levantar, quase sendo nocauteado. Ao fim do terceiro round, informou ao córner que não conseguia enxergar com o olho direito.
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O seu irmão, um dos auxiliares, pediu o fim da luta após avaliação médica, mas o lutador quis continuar. Ele voltou a sofrer muitos golpes no quarto round e após o soar do gongo, o seu córnder decidiu encerrar a luta para manter a integridade física do atleta.
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