A- A+

Foto Imagem do ano? Fotógrafo capta Halloween fora de época com 'máscara' de tenista no US Open Italiano Ray Giubilo ficou surpreso ao registrar foto viral da compatriota Jasmine Paolini no Grand Slam americano

Acostumado a frequentar torneios de tênis, o fotógrafo Ray Giubilo caminhava para mais um dia normal de trabalho no US Open — último Grand Slam da temporada —, em Nova York, EUA. Entre uma série de “cliques” e horas sentado próximo às quadras, o italiano de 69 anos capturou uma imagem da compatriota Jasmine Paolini, número 8 do mundo, que achou “engraçada” em um primeiro momento. Mal sabia que o registro estaria prestes a viralizar como concorrente à “foto do ano”.

— Quando tirei a foto, não percebi na hora que os olhos estavam alinhados com os círculos do logotipo e o nariz e a boca estavam no triângulo abaixo. Depois, quando olhei no computador, percebi que era uma foto muito interessante e que me lembrava uma máscara de Halloween. Então, decidi publicar no Instagram — destaca Ray Giubilo, em entrevista ao Globo.



Depois de mais uma sessão noturna no complexo de Flushing Meadows, o fotógrafo percebeu algo diferente em seu celular quando estava voltando ao hotel para, enfim, descansar e se preparar para mais um dia intenso de Grand Slam.

Em poucas horas após Paolini vencer seu jogo de estreia, no domingo (24), diante da australiana Destanee Aiava (166ª), a publicação já havia alcançado cerca de 180 mil pessoas. Se naquele momento o número já impressionava, agora já são quase dois milhões de visualizações.



— Acho que atraiu tantas pessoas porque é única e quase impossível de replicar. Eu tentei repetir no dia seguinte e não consegui. Poderia tentar milhões de vezes e nunca conseguiria fazer outra igual a essa — diz.

Giubilo lembra que Paolini fez um movimento de forehand — termo usado para o golpe de direita no tênis — um tanto quanto estranho, o que dimensiona o grau de ineditismo da foto.

— Eu não planejei, simplesmente aconteceu. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Uma daquelas coisas que não dá para explicar — comenta.

Protagonistas dentro e fora de quadra

Ciente do tamanho da repercussão de sua foto, a tenista aproveitou a vitória na segunda rodada, na quarta-feira (27), para elogiar e agradecer ao fotógrafo, o que rendeu um cumprimento entre os principais personagens envolvidos na imagem e por trás dela.



— Talvez a foto do ano (risos). É uma (foto) de Halloween. Vocês (público) têm que ver. Eu vou postar mais tarde — falou Paolini, após o jogo.

Antes de virar fotógrafo profissional, Giubilo chegou a trabalhar como agente de uma empresa de roupas de tênis na Austrália. Mas agora vive realmente o que sempre sonhou: registrar momentos e emoções que a bola amarela é capaz de proporcionar com os melhores jogadores do mundo. E, quando o talento e o foco dentro e fora de quadra se encontram em uma imagem, pode até ter um dia de Halloween fora de época.

Veja também