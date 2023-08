A- A+

Um acidente grave deixou o mundo do automobilismo de luto neste domingo (27). O pernambucano Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, morreu após se envolver em um forte choque, no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná, durante a quarta etapa do Moto1000GP. O episódio aconteceu ainda na primeira volta da prova, quando o paulista André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, caiu de sua moto.

Na ocasião, André foi atropelado por Érico, que morreu assim que chegou ao hospital, segundo nota divulgada pelo Moto1000GP nas redes sociais. André também teve óbito confirmado horas depois.

Em imagens divulgadas do acidente, alguns pilotos conseguiram desviar de André, mas Érico acabou o acertando em cheio. Ambos foram atendidos no local e levados para o hospital de forma imediata. No caso de Érico, o pernambucano chegou a ser "encaminhado para tratamento hospitalar seguindo todos os protocolos da modalidade em estado gravíssimo", mas não resistiu aos ferimentos.

André, por sua vez, também foi "encaminhado pela equipe de restate do campeonato em estado gravíssimo para unidade hospitalar de referência". Porém, "segundo informações médicas do hospital, após atendimento emergencial, ao ser encaminhado para o centro cirúrgico, ele teve uma parada cardiorrespiratória não resistindo e vindo a falecer".

Acidente terrível na Moto 1000 agora a pouco em Cascavel. Pilotos envolvidos: o pernambucano Érico Veríssimo da Rocha e o paulista André Veríssimo Cardoso. Imagens MUITO FORTES pic.twitter.com/YIL0tkgz4L Dan Macarenco (@DanMacarenco) August 27, 2023

André havia largado em oitavo entre os mais de 150 pilotos de dez países diferentes. Após a colisão, que aconteceu por volta das 13h20, a corrida foi interrompida sob bandeira vermelha imediatamente. Os pilotos foram encaminhados em estago gravíssimo para a unidade hospitalar seguindo os protolocos de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo. Enquanto o óbito de Érico foi confirmado às 15h16, o de André aconteceu às 16h51.

Ainda no comunicado divulgado, o Moto1000GP anunciou o cancelamento de "todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade".

"Um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram", publicou o Moto1000GP.

Pernambucano de Olinda

Natural de Olinda, Érico era o atual 7º colocado na classificação geral do campeonato do Moto1000GP. Depois do grave acidente, o piloto deixa um filho, que completou cinco anos de idade no último dia 22. Em seu perfil no Facebook, o pernambucano possuía poucas fotos. Entre os registros, imagens de corridas, e também em apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

*Matéria atualizada às 18h39.

