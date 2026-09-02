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Esporte Impacto do esporte na economia é destaque do TS Summit 2026 O segundo dia de evento, realizado nesta quarta-feira (2), detalhou o estudo sobre o PIB do Esporte; iniciativa terá segunda edição

São Paulo - O impacto do esporte na economia nacional foi um dos destaques do segundo dia do TS Summit 2026, realizado nesta quarta-feira (2), no Memorial da América Latina.

O evento, organizado pela Ticket Sports, trouxe detalhes do estudo pioneiro sobre o PIB do esporte e premiou ideias inovadoras no setor.

O PIB do Esporte foi uma pesquisa divulgada em 2025 com base no ano de 2023.

Entre os principais resultados estão a divulgação de que o esporte movimentou R$ 184,4 bilhões, representando 1,69% do PIB nacional.

Além disso, cada um real investido no setor privado, R$ 23,36 retornaram para a economia.

A presidente da Sou do Esporte, Fabiana Bentes, responsável pela pesquisa, considera que o estudo teve um impacto imediato com a Lei de Incentivo ao Esporte.

“No momento que não tínhamos os dados e defendíamos o esporte apenas como assistência social, a gente não conseguia medir que essa bolsa retornava economicamente para o país. O grande impacto foi saber qual o PIB e a relevância para garantir a lei”, iniciou antes de pontuar a necessidade de entender o setor como parte da economia.

“A inclusão do esporte só chega depois do investimento. O resto é sorte”, ressaltou Fabiana.

Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte e responsável pelo estudo PIB do Esporte - Foto: Davi Arduino/Divulgação.

A principal dificuldade da primeira pesquisa, segundo a idealizadora, foi a obtenção de dados detalhados.

O próximo estudo sobre o PIB do Esporte terá início entre setembro e outubro deste ano, relativo a 2025. A expectativa é que os números sejam maiores que os apresentados na primeira edição, com o acréscimo do mercado informal.

“O PIB vai ser maior pelo engajamento das instituições, pelo aprendizado que tivemos e pela relevância que o setor viu na importância desse mapeamento de forma sempre conservadora. Com dados que a gente possa verificar e temos esse resultado maravilhoso para a economia do país e para o desenvolvimento do esporte”, completou a presidente do Sou do Esporte.

Premiação

A programação do dia também teve a final do Desafio TS Startups. Cinco empreendedores apresentaram suas empresas para jurados do mercado esportivo.

A empresa Techbalance ficou com a vitória do desafio e levou a premiação de 30 mil reais. A Trashin e Sensorial completaram o pódio e receberam prêmios de 12 e 8 mil reais, respectivamente.

Vencedora do prêmio Desafio TS Startups - Foto: Ricardo Fantagussi/ Divulgação

De acordo com o CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, o evento tem essa missão de trazer novidades para o universo esportivo do Brasil.

“A gente reuniu em dois dias os principais organizadores de provas, criadores de conteúdo, jornalistas e pessoas que idealizam esse setor para conversar, ter boas ideias e fazer o futuro do mercado acontecer. Essa é a hora de conversar sobre os próximos passos do nosso setor. É muito importante ter esse encontro pessoalmente e falar de verdade do que está no nosso coração”, afirmou.

O repórter viajou a convite da Ticket Sports

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