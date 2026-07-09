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copa 2026 'Imparável' Mbappé atinge recorde que Messi não conseguiu na Copa do Mundo O astro do Real Madrid empatou com Lionel Messi na artilharia do torneio no Canadá, Estados Unidos e México

Kylian Mbappé não cansa de quebrar recordes e colocar seu nome na história das Copas do Mundo. Nesta quinta-feira (9) o atacante 'jogou fácil' contra o Marrocos, contribuiu na vitória por 2 a 0, balançou as redes e tornou-se o primeiro jogador a marcar ao menos oito gols em mais de uma edição do maior torneio do futebol - alcançou a marca diante dos marroquinos, repetindo o feito de 2022.

O astro do Real Madrid empatou com Lionel Messi na artilharia do torneio no Canadá, Estados Unidos e México e voltou a ficar a apenas um tento de alcançá-lo no ranking histórico, tendo 20 contra 21 do argentino. O feito veio com um golaço já no segundo tempo, depois de ter desperdiçado chance de ouro no primeiro.

Logo na etapa inicial, o árbitro Facundo Tello marcou um pênalti para a França, que Mbappé, depois de esperar quase dois minutos para cobrar, perdeu. Até o revés tornou-se algo marcante, já que foi sua primeira penalidade máxima desperdiçada.

Quando tudo parecia encaminhar-se para um jogo duro, com Marrocos defendendo-se com eficiência, o atacante tratou de colocar a França à frente com um chute colocado da entrada da área, sem chances para o goleiro Bono, que não deixava nada passar pela baliza.

Minutos depois, Ousmane Dembélé marcou o segundo e decretou a vitória da equipe de Didier Deschamps, que avança às semifinais de uma Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Em 2018, terminou a saga com o título, e em 2022, fez uma final inesquecível com a Argentina, com direito a hat-trick de Mbappé. O confronto pode se repetir em 2026.

A França e o craque, cada vez mais consolidando-se como um dos maiores da história do maior torneio do futebol, agora esperam o duelo entre Espanha e Bélgica para conhecer o adversário da próxima fase do mata-mata. Do outro lado, jogam Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça.

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