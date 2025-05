Império hoteleiro: conheça hotéis de luxo que Rafael Nadal vai inaugurar na Argentina

A- A+

A lenda do tênis Rafael Nadal — tantas vezes ovacionado pelo público argentino no Buenos Aires Lawn Tennis Club — voltará a ter presença no país, embora desta vez fora das quadras: o ex-número um do mundo desembarcará na Argentina com um de seus hotéis.

Foi o que confirmou à Forbes o grupo espanhol Meliá Hotels International, com quem Nadal lançou, em 2023, a marca ZEL, um conceito hoteleiro que busca exportar o estilo de vida mediterrâneo para diferentes destinos do mundo.

O hotel que levará o selo do campeão espanhol está inserido em um plano de expansão na Argentina, que contempla um investimento de US$ 200 milhões (equivalente a R$ 1,146 bilhão) para abrir sete novos empreendimentos nos próximos cinco anos. A estratégia mira destinos com natureza abundante e alta demanda turística, como El Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Posadas e Salta — e entre eles estará o primeiro ZEL argentino.



Atualmente, a Meliá opera cinco hotéis na Argentina — três próprios e dois franqueados —, entre os quais se destaca o Gran Meliá Iguazú, localizado dentro do Parque Nacional, com vistas diretas para as cataratas. Esse hotel não é apenas a joia da coroa do grupo no país, como também está indicado em três categorias no World Travel Awards 2025: “Melhor Hotel da América do Sul”, “Melhor Hotel Ecológico” e “Melhor Resort da Argentina”.

O primeiro passo dessa nova fase foi a transformação do antigo Sofitel Arroyo no Casa Lucía, um hotel cinco estrelas de luxo reposicionado após um investimento de US$ 8 milhões (equivalente a R$ 45,84 milhões). A esse projeto somam-se um Gran Meliá, em construção em Ushuaia, e um Innside, em Costa del Este, ambos desenvolvimentos realizados em parceria com o Grupo Almarena.



Com o novo plano, a rede passará a contar com 12 estabelecimentos no país, entre os quais estará a estreia local da marca ZEL, que já conta com unidades em Mallorca, Costa Brava e, recentemente, em Punta Cana.

Segundo explicou à Forbes Víctor Donmez, diretor-geral para a América Latina da Meliá Hotels International, todos os projetos serão desenvolvidos no formato de franquia, o que permitirá acelerar os prazos de execução.

— Temos mais de 30 anos na Argentina, portanto as mudanças de realidade não são novidade para nós. Passamos por momentos bons, ruins e regulares, mas o resultado sempre foi positivo — explicou Donmez.



Novo conceito na Argentina

Em março de 2025, a marca ZEL aterrissou no Caribe com a inauguração do ZEL Punta Cana, um resort all inclusive que leva o espírito mediterrâneo ao coração da República Dominicana. Trata-se da primeira expansão internacional dessa marca desenvolvida pela Meliá Hotels International em parceria com Nadal, que já conta com dois estabelecimentos na Espanha: um em Mallorca e outro na Costa Brava.

O ZEL nasceu com uma ideia central: levar o estilo de vida mediterrâneo a outros cantos do mundo por meio de uma experiência hoteleira baseada na natureza, no movimento e na conexão. "Um espaço para se sentir bem, ativo e livre", como definiu Nadal, que participou pessoalmente da conceituação do complexo, trazendo sua visão sobre o esporte como ferramenta de equilíbrio físico e mental.



O resort conta com 190 suítes distribuídas entre jardins tropicais, piscinas e trilhas com vegetação nativa. Os quartos são projetados sob o conceito de "outdoor living", com uma estética que combina materiais naturais, tons claros e espaços que convidam à abertura para o exterior.

Em relação à proposta gastronômica, o hotel abriga oito restaurantes e bares que mesclam sabores mediterrâneos com ingredientes locais. Destacam-se o PARDA, um buffet de cozinha fresca e sazonal; o Nokyo, que cruza técnicas japonesas com receitas ibéricas; e o Tacorini, uma fusão entre a cozinha grega e a mexicana.

O resort opera no modelo all inclusive, e suas tarifas refletem o nível de exclusividade e serviço. Uma diária em uma Zel Suite parte de aproximadamente R$ 2.149, as Master Suites a partir de R$ 2.372, e as Swim-Up Suites a partir de R$ 3.133. Todas as estadias incluem atividades de bem-estar, oferta gastronômica completa, traslados internos e experiências voltadas à recuperação do equilíbrio corpo-mente.

