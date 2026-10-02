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Futebol 'Importante em qualquer momento do jogo', diz técnico da Espanha sobre Yamal O comandante espanhol, no entanto, não revelou se Yamal, um dos jogadores mais decisivos da equipe, jogará desde o início, após ter sido titular nas vitórias contra Inglaterra e Croácia

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (2) e não quis revelar se Lamine Yamal será titular contra a República Tcheca pela Liga das Nações da Uefa, mas ressaltou que o jovem jogador do Barcelona é "importante em qualquer momento do jogo".

De la Fuente admitiu que "todas as posições estão suscetíveis a alguma mudança" para o duelo deste sábado contra os tchecos, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

"Vamos escalar os jogadores que acharmos que devemos escalar para vencer amanhã", reiterou o treinador na coletiva prévia à partida.

O comandante espanhol, no entanto, não revelou se Yamal, um dos jogadores mais decisivos da equipe, jogará desde o início, após ter sido titular nas vitórias contra Inglaterra e Croácia.

"O Lamine é importante em qualquer momento do jogo, seja desde o início ou a partir dos 60 ou 45 minutos. O Lamine é sempre importante", ressaltou De la Fuente.

"Se ele é escalado desde o início ou em outro momento, é porque acreditamos que nesses minutos ele é mais eficaz, embora seja difícil pensar em quando ele não é eficaz", acrescentou.

"Amanhã vamos ver o que nos interessa, porque é um jogo muito importante para nós", concluiu.

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