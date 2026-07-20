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VICECAMPEÃ Imprensa argentina lamenta derrota da Albiceleste e fala em "fim de um sonho" Os jornais argentinos também abordaram a possibilidade de o técnico Lionel Scaloni encerrar seu ciclo à frente da seleção

A imprensa argentina lamentou a derrota da 'Albiceleste' por 1 a 0 para a Espanha, na prorrogação, na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19).

Os jornais argentinos também abordaram a possibilidade de o técnico Lionel Scaloni encerrar seu ciclo à frente da seleção, descrevendo o momento como o "fim de um sonho".

O 'La Nación', um dos principais jornais do país, afirmou que "a equipe de Lionel Scaloni resistiu bravamente por quase duas horas, impulsionada por uma atuação monumental de Emiliano Martínez, jogou grande parte da partida com um homem a menos após a expulsão de Enzo Fernández e ficou a poucos minutos de levar a decisão para os pênaltis, mas acabou sofrendo um gol nos instantes finais".

O veículo reconheceu o domínio da seleção espanhola na partida, que foi decidida por um gol de Ferrán Torres aos 106 minutos, após diversas tentativas contra a meta de Emiliano Martínez.

O 'Clarín' destacou que a final poderia marcar o fim da 'Scaloneta': "Naquela que pode ser a despedida de Lionel Messi após disputar seis Copas do Mundo, a 'Scaloneta' encerra um ciclo de sucesso, marcado por quatro títulos e cinco finais consecutivas".

Por sua vez, o jornal esportivo 'Olé' destacou a tristeza sentida por Scaloni e pelo craque da 'Albiceleste', Lionel Messi. Em relação ao técnico, ressaltaram seu "choro inconsolável e as dúvidas sobre seu futuro". Quanto ao capitão, mencionaram "as lágrimas emocionadas de Messi com a medalha no pescoço e a ovação da torcida".

O portal esportivo TyC Sports também repercutiu as declarações de Scaloni sobre o possível fim de seu ciclo no comando da 'Albiceleste'.

"Lionel Scaloni falou em coletiva de imprensa após a derrota da seleção argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 e levantou dúvidas sobre seu futuro como técnico, afirmando, entre lágrimas, que ainda não havia tomado uma decisão diante do iminente término de seu contrato", relatou o veículo.

O jornal Perfil afirmou que "a Albiceleste passou a partida correndo atrás da bola e jamais encontrou um ritmo ofensivo que lhe permitisse chegar perto do gol".

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