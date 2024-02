A- A+

Futebol Imprensa espanhola crava contrato assinado de Mbappé com o Real Madrid Segundo o jornal Marca, Mbappé teria assinado até 2029 com os Merengues

A novela Mbappé parece estar chegando ao fim. A informação vem do jornal Marca. Segundo o veículo espanhol, o craque francês assinou um pré-contrato com o Real Madrid até 2029.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (19). Além de cinco anos de contrato, Mbappé e Real teriam acertado um salário com um valor entre 15 a 20 milhões de euros (R$ 80 milhões a R$ 106,7 milhões na cotação atual), mais bônus por objetivos. Sendo assim, o atacante receberia um dos maiores salários do elenco.

Ainda segundo o Marca, Mbappé receberia um bônus pela assinatura de até 50 milhões de euros (R$ 266,8 milhões). O clube e o jogador ainda estariam acertando os direitos de imagens compartilhados.

A informação surge após Mbappé comunicar ao PSG que não renovaria seu contrato para a próxima temporada, na última semana. Desde então, os rumores sobre sua possível ida para o Real Madrid só aumentaram.

O atacante francês, inclusive, começou no banco na última partida do PSG contra o Nantes, no último sábado (17), pelo Campeonato Francês. Segundo o treinador Luis Enrique, a decisão foi visando poupar o atleta, que tinha atuado no meio de semana pela Liga dos Campeões. Ainda assim, saindo do banco, Mbappé marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 pelo campeonato nacional.



