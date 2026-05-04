A- A+

Futebol Internacional Imprensa espanhola destaca protagonismo de Vini sem Mbappé: "mais Batman do que Robin" "Mais Batman do que Robin", "líder" e 'superestrela' foram alguns dos termos usados para elogiar o camisa 7 do Real Madrid, que manteve viva a esperança do clube merengue na La Liga

Com a ausência de Mbappe no Real Madrid, Vinícius Júnior assumiu novamente a liderança da equipe. Pelo menos é esse o clima da imprensa espanhola, que fala em dejavu e afirma que aquele Vini, que já marcou em duas finais de Liga dos Campeões, "ainda está aqui".

O camisa 7 anotou dois gols na vitória do Real sobre o Espanyol por 2 a 0, fora de casa, neste domingo (03). O triunfo adiou a celebração do título nacional do Barcelona em mais uma rodada e jogou pressão no "El Clássico" do próximo domingo.

O cenário na Espanha não é nada favorável ao Real Madrid. Depois da 34ª rodada, o clube madrilenho chegou aos 77 pontos, enquanto o rival Barcelona soma 88. São 11 pontos de diferença e apenas 12 em disputa.

A próxima partida é exatamente um clássico, que pode coroar o clube catalão com um título nacional pela vigésima nona vez — a primeira desde a temporada 2018/2019 — ou alimentar ainda mais o sonho do Real Madrid, que não tem mais ambições neste fim de temporada.

Nesse contexto de um ano sem títulos e de frustrações, o Real Madrid ainda perdeu Kylian Mbappé. O craque francês teve uma lesão confirmada no músculo da coxa esquerda na útlima segunda-feira (27) e não tem previsão de retorno, tornando-se dúvida até para a Copa do Mundo. E quando tudo parecia perdido, Vini ressurge.

O jornal AS foi categórico — sem Mbappé, Vini é outro. Numa coluna de opinião, o jornalista Sergio Lopez disse que o brasileiro "lembrou a todos de sua capacidade de comandar e decidir partidas. Afinal, ele é o homem que marcou em duas finais da Liga dos Campeões".

Para o jornalista, os dois gols sobre o Espanyol foram como um "dejavu" e Vinícius mostrou que é "mais Batman do que Robin" na dinâmica com Mbappé no Real.

Ainda na mesma coluna, a característica de liderança de Vinícius Júnior foi exaltada apesar do primeiro tempo não tão inspirado — Vinícius, líder. Vinícius, porta-estandarte. Vinícius superestrela.

O jornal Marca deixou claro que o camisa 7 atrasou as chances de título do rival — Vinícius exige que a La Liga seja resolvida no clássico —, publicou nesta segunda. O veículo chamou a temporada do clube merengue de "desastrosa" e Vini — defendeu a bandeira do clube com sua paixão característica.

Na rádio SER, o programa "Carrusel Deportivo" discutiu a temporada do Real Madrid e um dos jornalistas presentes avaliou o ano de Mbappé.

— O Mbappé pensa que é o Messi e não é. Ele pode até fazer alguns gols passando por dois jogadores na marcação, mas o futebol dele não é esse. Quando ele entender isso, será melhor.

No programa, os participantes entraram em consenso de que Vini joga melhor sem a presença do francês em campo — Não há duvida de que Vinícius e Bellingham fizeram outra temporada quando tinham outro companheiro no ataque que não fosse Mbappé.

Em entrevista ao portal Cope, o ex-centroavante do Real Madrid Fernando Morientes disse que Vini e Mbappé são melhores juntos e que a equipe deve encontrar uma forma de jogar onde os dois se completem.

— Acredito que deve haver lugar para os dois, não sei como. Os dois precisam estar em campo, porque os dois são muito bons.

O atacante espanhol, que jogou entre 1997 e 2005 no Real e conquistou três Ligas dos Campeões e dois campeonatos nacionais, reconhece que há uma sensação de que Vinícius jogue melhor sem a companhia do francês, mas juntos, eles atuam de forma diferente.

— Sem Mbappé, Vinícius joga mais solto e adquire mais protagonismo. Quando Mbappé está em campo, o brasileiro tende a procurá-lo no lugar de jogadas individuais.

Para Morientes, a presença do francês é indispensável — quando vejo Mbappé em campo, sei que vai acontecer alguma coisa — concluiu.

Temporada de Vinícius

Apesar do Real Madrid não ter conquistado títulos, Vini atingiu novamente números relevantes pelo clube merengue. Pela quinta temporada seguida, o camisa 7 marcou pelo menos 20 gols. Desde janeiro, apenas Harry Kane tem mais gols que ele na Europa — o inglês tem 24 enquanto o brasileiro tem 16.

Além da participação em gols, a temporada 2025/2026 também foi consistente em número de jogos. Vini jogou 50 das 52 partidas que o Real disputou no ano, sem lesões ou problemas físicos.

Depois da vitória sobre o Espanyol, o brasileiro parece já prospectar uma temporada melhor depois da Copa do Mundo. Em post no Instagram, Vini celebrou os dois gols na última partida exaltando sua paixão pelo Real — Até a morte com este clube! Seguiremos! Voltaremos a voar alto! — disse na legenda do post, que teve comentários positivos de ex-companheiros de time, como Benzema e Marcelo.

Veja também