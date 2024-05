A- A+

Futebol Imprensa espanhola se encanta novamente por Endrick: "É uma força sobrenatural" Jogador pode formar trio de ataque brasileiro com Vini Jr e Rodrygo na próxima temporada europeia

Apesar da derrota do Palmeiras, no último domingo, para o Athletico-PR, o jovem atacante Endrick, de apenas 17 anos, segue chamando a atenção da mídia espanhola. Desta vez, o jornal “AS” rasgou elogios sobre um lance plástico do brasileiro na partida. Confira.

Até quem é hater não pode negar



ENDRICK É GÊNIO pic.twitter.com/iaenHJjUWL — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) May 12, 2024

Na ocasião, o jogador aplicou um "chapéu" no zagueiro do Furacão Kaique Rocha e enfileirou os marcadores, mas a bola foi cortada na entrada da área. Não é a primeira vez que dribles do garoto repercutem na Europa, o que já virou até uma tendência.

A última passagem da seleção brasileira em solo europeu saltou de vez os olhos da imprensa estrangeira sobre o potencial de Endrick, que marcou nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O brasileiro chegará em solo europeu no segundo semestre deste ano com grande expectativa do time Merengue, que já conta com os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Eder Militão.

Ele foi vendido ao Real, em dezembro de 2022, e a transferência girou em torno de 72 milhões de euros.

