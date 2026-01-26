A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Imprensa europeia se rende a Endrick após hat-trick pelo Lyon: "Escândalo e início de um rei" Brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz e já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França

O início da trajetória de Endrick no Lyon tem sido destacado pela imprensa internacional. O brasileiro contabiliza quatro gols e uma assistência em apenas três jogos com a camisa do time francês.

No último domingo (25), Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira como profissional. Ele anotou três gols no triunfo por 5 a 2, fora de casa, sobre o Metz, pelo Campeonato Francês.

"Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, com um hat-trick. Ele já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França", destacou o jornal espanhol As.

O tradicional L’Équipe, da França, foi outro veículo de comunicação que fez elogios a atuação do jovem brasileiro. O jornal citou a rápida adaptação de Endrick ao time francês.

"Endrick está imparável. Prova de que, com grandes jogadores, não há necessidade de tempo para se adaptar", afirmou o L’Équipe. "Liderado pelo hat-trick de Endrick, o Lyon goleia o Metz e fica a dois pontos do Olympique de Marselha. Com três gols, o fenômeno brasileiro e sua equipe venceram com folga o lanterna da Ligue 1, no domingo, com grande sucesso ofensivo", continuou.

O também jornal francês Le Parisien chegou a falar em "reinado" com o início de Endrick no Lyon.

"O início de um rei. Chegando ao Lyon em janeiro vindo do Real Madrid por empréstimo até o fim da temporada, Endrick não demorou a se adaptar ao seu novo campo de jogo: a Ligue 1", disse.

"Endrickmania foi oficialmente desencadeada em Lyon. Endrick transbordou confiança em todos os lados e, ao retornar do intervalo, tinha como objetivo marcar seu primeiro hat-trick pelo Lyon. Ele está melhorando a cada jogo e não parece ter teto", previu o jornal Marca.

Endrick está emprestado ao Lyon pelo Real Madrid até o fim da temporada europeia. O brasileiro tinha perdido espaço no clube espanhol, quando o Real era comandado por Xabi Alonso.

Endrick decidiu aceitar a oferta do Lyon para tentar retomar o melhor futebol e manter o sonho de disputar a Copa do Mundo desse ano.

