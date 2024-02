A- A+

Futebol Imprensa francesa aponta que MBappé comunicou ao PSG que vai sair do clube ao fim do contrato Jogador tem vínculo com o clube de Paris até o fim de junho deste ano; Real Madrid poderia ser próximo destino

Segundo a imprensa francesa, o atacante Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que deixará o clube ao término do contrato, que se encerra no final de junho. Sendo assim, o atleta estaria livre para assinar com outra equipe a partir de julho. Cenário que promete agitar a janela de transferências da Europa no segundo semestre.

De acordo com o jornal "Le Parisien", Mbappé, inclusive, já teria definido a nova casa: o Real Madrid. A publicação indicou que, em junho do ano passado, o atacante francês enviou uma carta ao PSG declarando que não ativaria a cláusula de renovação, apontando ainda que não está aberto para uma contraproposta para permencer em Paris.

Há dois anos, Mbappé é especulado como reforço do Real Madrid. Desejo que se intensificou após a saída do centroavante Benzema. Caso o acerto seja oficializado, o clube espanhol não precisará pagar algo ao PSG pela transferência, já que o jogador estará livre no mercado.

Mbappé teria também, de acordo com a imprensa da França, feito um acordo com o PSG, abrindo mão de aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) de bônus. Nesta temporada, o atacante tem 31 gols e sete assistências. O jogador de 25 anos está no clube de Paris desde 2017, quando foi vendido pelo Monaco por 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 670 milhões à época). Ao todo, coleciona 243 bolas na rede em 290 partidas.

