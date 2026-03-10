A- A+

Futebol Internacional Imprensa francesa critica Endrick após sequência ruim do Lyon: "Catastrófico" Emprestado pelo Real Madrid, jovem soma bons números, mas vive momento de pressão após quatro jogos sem vitória

O atacante brasileiro Endrick vive seu primeiro momento de pressão desde que chegou ao Olympique Lyonnais. Após um início promissor na França, o jovem emprestado pelo Real Madrid passou a ser alvo de críticas da imprensa e da torcida depois de quatro partidas sem vitória da equipe.

A situação se agravou no empate por 1 a 1 contra o Paris FC, no domingo, quando Endrick entrou no segundo tempo e acabou vaiado após arriscar um chute de longa distância que passou muito longe do gol.

A atuação também foi duramente criticada pelo jornal L'Équipe, principal diário esportivo da França, que classificou o desempenho do brasileiro como “catastrófico”.

Segundo a publicação, o atacante demonstrou pouca eficiência nas ações ofensivas e tomou decisões equivocadas durante a partida.

"A falta de jeito foi agravada pela falta de inteligência. O camisa 9 do Lyon cometeu erros técnicos, jogou de forma individual e mandou bolas para as arquibancadas, sendo recebido com vaias", escreveu o jornal.

O veículo também apontou Endrick como um dos responsáveis pela recente eliminação do Lyon para o RC Lens na Copa da França, resultado que aumentou a pressão sobre a equipe. A fase negativa inclui quatro jogos sem vitória: derrotas para Lens e Olympique de Marseille, além do empate tardio diante do Paris FC.

Mesmo assim, os números do brasileiro ainda são considerados positivos. Em nove partidas disputadas na França, Endrick soma cinco gols e quatro assistências, participação direta em nove gols da equipe.

Lesões de jogadores importantes, como Adam Sulc e Diego Moreira, também afetaram o rendimento ofensivo do Lyon nas últimas semanas.

Outro ponto criticado pela imprensa francesa foi a postura do brasileiro durante a partida contra o Paris FC. Endrick começou no banco e, quando entrou em campo, demonstrou pouca movimentação e buscou jogadas individuais.

