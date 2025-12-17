Qua, 17 de Dezembro

Reconhecimento

Imprensa internacional destaca atuação do Flamengo na final da Copa Intercontinental: 'Coloca o PSG

Time rubro-negro levou a decisão para os pênaltis, mas parou no goleiro Safonov, da equipe francesa

O Flamengo conseguiu levar a partida para a decisão dos pênaltisO Flamengo conseguiu levar a partida para a decisão dos pênaltis - Foto: Reprodução/@flamengo

Apesar da derrota para o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental, a atuação do Flamengo repercutiu na imprensa internacional.

O time rubro-negro buscou o empate no segundo tempo e ameaçou o clube francês em determinados momentos da partida, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Filipe Luís coloca o PSG, que já está classificado para a Copa Intercontinental, nas cordas", escreveu o jornal Marca.

