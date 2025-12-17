Reconhecimento
Imprensa internacional destaca atuação do Flamengo na final da Copa Intercontinental: 'Coloca o PSG
Time rubro-negro levou a decisão para os pênaltis, mas parou no goleiro Safonov, da equipe francesa
Apesar da derrota para o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental, a atuação do Flamengo repercutiu na imprensa internacional.
O time rubro-negro buscou o empate no segundo tempo e ameaçou o clube francês em determinados momentos da partida, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis.
"Filipe Luís coloca o PSG, que já está classificado para a Copa Intercontinental, nas cordas", escreveu o jornal Marca.