Reconhecimento Imprensa internacional destaca atuação do Flamengo na final da Copa Intercontinental: 'Coloca o PSG Time rubro-negro levou a decisão para os pênaltis, mas parou no goleiro Safonov, da equipe francesa

Apesar da derrota para o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental, a atuação do Flamengo repercutiu na imprensa internacional.

O time rubro-negro buscou o empate no segundo tempo e ameaçou o clube francês em determinados momentos da partida, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis.

"Filipe Luís coloca o PSG, que já está classificado para a Copa Intercontinental, nas cordas", escreveu o jornal Marca.

