Imprensa internacional destaca fase de Endrick após novo gol pelo Lyon: 'Brutal'

A fase vivida por Endrick com a camisa do Lyon voltou a ganhar destaque na imprensa internacional, especialmente na Espanha. O atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Laval, que garantiu a equipe nas quartas de final da Copa da França, e foi novamente elogiado por jornais de grande circulação no país.



Endrick chegou a cinco gols em cinco jogos desde que passou a defender o Lyon, além de uma assistência. O desempenho tem colocado o brasileiro no centro das análises de veículos espanhóis como Diário As, Marca e Mundo Deportivo, que ressaltaram tanto a eficiência quanto a confiança demonstrada em campo.



"A apresentação de Endrick foi brutal. Um chute espetacular, imparável, um gol lindamente construído que confirma que foi para a França com esse propósito: decidir partidas e aproximar o time de Fonseca dos títulos", escreveu o As ao comentar a atuação do atacante.



Já o Marca destacou o momento coletivo do Lyon e o protagonismo do brasileiro na sequência positiva da equipe. "O Lyon está voando alto... e Endrick está no comando. Os comandados de Paulo Fonseca acumularam 11 vitórias consecutivas em todas as competições", publicou o jornal espanhol.





O Mundo Deportivo também chamou atenção para a confiança demonstrada pelo jogador durante o confronto. "O brasileiro Endrick está tão confiante que está tentando de tudo. Aos 80 minutos, ele apareceu com um toque sutil na entrada da área para driblar o adversário antes de disparar um chute potente que entrou no fundo da rede", descreveu o diário.



Diante do Laval, Endrick balançou as redes aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu a bola na intermediária ofensiva, superou a marcação e finalizou de fora da área para abrir o placar no Groupama Stadium. Nos acréscimos, o Lyon ampliou com Afonso Moreira e confirmou a classificação.



Recentemente, o brasileiro foi destaque na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês, partida em que marcou três vezes.



Emprestado pelo Real Madrid até junho, quando encerra-se a temporada europeia, o atacante tem atuado em uma faixa mais central do ataque e tem esperança de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Agora, Endrick e o Lyon voltam a campo no sábado, 7, às 17h05, para enfrentar o Nantes, em partida válida pela Ligue 1 - o Campeonato Francês.

