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FUTEBOL Imprensa internacional relembra decisão da Libertadores de 2019 após derrota do River Plate Time argentino perdeu para o Belgrano, ontem, por 3 a 2 de virada, e ficou com o vice do Torneo Apertura

A derrota do River Plate para o Belgrano, ontem, por 3 a 2, no Estádio Mario Kempes, na decisão do Torneo Apertura, a primeira parte da temporada no país, fez a imprensa internacional reviver outros dramas dos Millonarios. Em um post nas redes sociais, a ESPN relembrou outra derrota de virada da equipe argentina em uma final: a Libertadores de 2019.

Na final do torneio continental de sete anos atrás, o River Plate vencia o Flamengo por 1 a 0, mas sofreu a virada com dois gols em três minutos. O mesmo aconteceu na decisão do Torneo Apertura desta temporada. A equipe de Eduardo Coudet levou dois gols em três minutos e perdeu de virada para o Belgrano.

"Aconteceu de novo sete anos depois... O River perdeu outra final em 3 minutos!", escreveu a ESPN em post.

Final Libertadores 2019

89' - Gol de Gabigol (Fla 1-1 Riv) 90'+2' - Gol de Gabigol (Fla 2-1 Riv)

Final Torneo Apertura 2026

85' - Gol de Uvita Fernández (Bel 2-2 Riv) 88' - Gol de Uvita Fernández (Bel 3-2 Riv)

Na final de ontem, o River Plate saiu na frente com um gol de Facundo Colídio, mas o Belgrano conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com Leonardo Morales. O gol de Tomas Galván, aos 15 do segundo tempo, recolocou o River no caminho do título outra vez.

No entanto, Nicolás Fernández marcou dois gols, aos 40 e aos 43 minutos do segundo tempo, para dar a taça ao Belgrano, que deixa um gosto amargo na torcida do River Plate pela segunda vez na história. Foi contra o time de Córdoba, em 2011, que o River sofreu o rebaixamento para a segunda divisão.

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