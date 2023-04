Imprensa internacional repercute esquema de manipulação no futebol brasileiro

A- A+

A Operação Penalidade Máxima II foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) nesta terça-feira, apontando o envolvimento de nove jogadores do futebol brasileiro em esquema de manipulação de resultados. A suspeita é de que o grupo criminoso tenha atuado em partidas da Série A do Brasileiro e em cinco campeonatos estaduais.

O caso gerou repercussão na imprensa internacional. O diário argentino Olé destaca a participação de um jogador do país no esquema. O zagueiro Kevin Lomonaco é investigado pelo cartão amarelo que recebeu na vitória por 4 a 1 do seu time, o RB Bragantino, contra o América-MG. O jogador acabou sendo afastado pelo time do interior paulista nesta quarta.

O italiano La Gazzetta Dello Sport fala em “tempestade” no futebol brasileiro após o caso vir à tona. A publicação destaca os jogos "acertados para favorecer as apostas online”.

A notícia do esquema de manipulação também foi publicada por jornais de diversos lugares do mundo, como pelo The Washington Post, dos Estados Unidos, o português A bola e a TV americana ESPN.



Entenda esquema

De acordo com a investigação, atletas cooptados recebiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como tomar um cartão ou cometer um pênalti. A suspeita é de que os atletas fazem parte do grupo que atuou em partidas da Série A do Brasileiro, em esquema que pode ter movimentado quase R$ 1 milhão.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que prestou apoio ao MP de Goiás, no cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Maria, Erechim e Pelotas, informou que outros dois alvos são jogadores de futebol do Rio Grande Sul, não identificados.

A ação é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em fevereiro e que resultou na denúncia de 14 pessoas, entre elas oito jogadores de futebol, na Série B. Os alvos da ação desta terça-feira tinham o modus operandi semelhante ao aplicado em partidas da segunda divisão.

A investigação identificou que a organização criminosa teria atuado "concretamente" em jogos da Série A do Brasileirão do ano passado. De acordo com o MPGO, os suspeitos ainda teriam tentado manipular cinco partidas de campeonatos estaduais, entre eles Goianão, o Gaúchão, o Mato-Grossense e Paulistão.

"A investigação indica que as manipulações eram diversas e visavam, por exemplo, assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento de penalidade máxima, além de assegurar número de escanteios durante a partida e, até mesmo, o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo", informou o MPGO em nota.

Quem são os jogadores envolvidos na manipulação de jogos

Victor Ramos: atual zagueiro da Chapecoense, estava na Portuguesa no início do ano. O jogo contra o Guarani, em fevereiro, pelo Paulistão, está sendo investigado;

Igor Cariús: lateral do Sport, estava no Cuiabá em 2022. O jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, está sendo investigado;

Gabriel Tota: meia do Ypiranga-RS, estava no Juventude em 2022. Os jogos contra o Palmeiras e o Goiás, pelo Brasileiro, estão sendo investigados;

Kevin Lomónaco: zagueiro do Bragantino. O jogo contra o América-MG, pelo Brasileiro, está sendo investigado;

Eduardo Bauermann: zagueiro do Santos. Os jogos contra o Avaí e o Botafogo, pelo Brasileiro, estão sendo investigados

Moraes Júnior: lateral do Atlético-GO, estava no Juventude em 2022. Os jogos contra o Palmeiras e o Goiás, pelo Brasileiro, estão sendo investigados.

