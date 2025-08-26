A- A+

FUTEBOL Imprensa internacional repercute goleada do Flamengo contra o Vitória: "Recital magnífico" Time carioca venceu por 8 a 0, aplicando o maior resultado da história do confronto

O Flamengo fez história na noite desta segunda-feira, no Maracanã, ao golear o Vitória por 8 a 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é a maior goleada já registrada na era dos pontos corridos e também a mais elástica da história do confronto entre os clubes. Com o impressionante resultado, a imprensa internacional deu destaque ao time carioca.

Segundo o jornal espanhol As, a atuação foi um "recital magnífico", principalmente pelo impacto de Samuel Lino, que marcou os dois gols na partida. Além dele, Pedro fez um hat-trick e Arrascaeta, que também deixou o dele, comandou o meio-campo. O resto do placar foi complementado por Bruno Henrique, de pênalti, e Luiz Araújo.





Jornal As, da Espanha, sobre goleada do Flamengo — Foto: Reprodução

"Tudo isso enquanto a torcida do Maracanã vibrava sem parar", salientou o periódico espanhol.





Em Portugal, o jornal A Bola também deu ênfase a goleada dos cariocas, que "fechou a noite". "Filipe Luís não deixou o adversário respirar", abordou ao falar sobre a estratégia do Flamengo para comandar a partida.



Goleada quebra recordes

Na história do próprio clube, o feito da equipe igualou o melhor resultado rubro-negro, que foi conquistado contra o Fortaleza em 1981, pelo torneio nacional. Assim como se tornou a quinta maior goleada da história dos 75 anos do Maracanã atrás do Flamengo 12 x 2 São Cristóvão; Espanha 10 x 0 Taiti; Flamengo 9 x 0 Portuguesa-RJ; Fluminense 9 x 0 Goytacaz e Flamengo 9 x 2 Cerro Porteño-PAR.

Além de ser o maior placar nos pontos corridos, o 8 a 0 se tornou a maior goleada da história do Brasileirão em 41 anos. A última foi uma vitória do Vasco por 9 a 0 sobre o Tuna Luso, em 1984. A maior de todas é do Corinthians contra o Tiradentes do Piauí, que terminou 10 a 1.





A Bola destaca o Flamengo — Foto: Reprodução

Veja também