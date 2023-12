Imprensa internacional repercute inédito rebaixamento do Santos: "Queda histórica"

A- A+

Dependendo apenas de suas forças para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro deste ano, o Santos acabou derrotado em casa para o Fortaleza por 2 a 1, viu Bahia e Vasco ganharam seus jogos e passarem o alvinegro na tabela, levando o time ao Z4 e ao consequente primeiro rebaixamento de sua história.

Dada a grandeza do clube, bicampeão mundial e hepta brasileiro, e sua ligação marcante com o Rei Pelé, a queda de divisão do time foi repercutida em diversos veículos da imprensa internacional.

O alemão Sport1 destaca o que considerou uma “queda histórica no Brasil”, com o fato ocorrendo, “ironicamente, no primeiro ano após a morte da lenda do clube”. O espanhol Mundo Deportivo lembra que o rebaixamento ocorre pela primeira vez em 115 anos de história do time.

O português A Bola destaca as confusões que aconteceram após o término da partida. A publicação afirma que “as lágrimas de jogadores e torcedores nas arquibancadas” passaram rapidamente para um cenário de violência dentro e fora do estádio.



O diário argentino Olé também fez um registro da queda em suas redes sociais, lembrando que, agora, apenas Flamengo e São Paulo seguem sem terem sido rebaixados — a publicação não mencionou o Cuiabá, que também nunca caiu de divisão desde que chegou à Série A.

A agência Reuters destacou que “o gol de Serginho pelo Vasco aos 82 minutos e um gol nos acréscimos de Lucero, do Fortaleza, condenaram o tricampeão da Copa Libertadores ao rebaixamento diante de sua frustrada torcida”.

