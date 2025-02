Imprensa internacional repercute reestreia de Neymar no Santos

A- A+

Numa quente e úmida quarta-feira, 5 de fevereiro, dia em que fez 33 anos, Neymar voltou a jogar no clube onde tudo começou. Vestindo pela primeira vez a camisa 10 imortalizada por Pelé, o craque reestreou no Santos, que ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

A imprensa internacional repercutiu o retorno do craque à equipe da Vila Belmiro, ressaltou a euforia da torcida (e dos próprios adversários, que tietaram o ídolo) e listou a sequência de faltas duras sofridas por ele, mas se dividiu na análise do desempenho do atleta.

Alguns veículos da imprensa esportiva, como o Marca e o Mundo Deportivo, ressaltaram que o jogador mostrou "momentos de bom futebol em seus primeiros 45 minutos" de volta ao Santos. Os diários citaram que o camisa 10 finalizou seis vezes, distribuiu 24 passes certos e sofreu cinco faltas ("recebeu vários chutes", acrescentou).

Os jornais analisaram que Neymar atuou um pouco mais recuado que o habitual e se firmou como o novo articulador de jogadas perigosas do time "com passes precisos, lançamentos em profundidade, invasões na área e dribles habilidosos".

O gol de empate, segundo o Marca e o MD, veio no momento em que Neymar assumia o protagonismo da partida. Mas o resultado (1-1) ficou quase em segundo plano, já que as atenções dos 15.377 espectadores que quase lotaram o estádio tinham um dono, reportou a AFP. Para a agência francesa, o brasileiro "mostrou empenho e exibiu alguns lampejos de seu talento, apesar de sofrer com o jogo forte dos adversários".

A AFP relatou que, apesar do resultado inesperado, o maior artilheiro da seleção brasileira voltou como 'Príncipe' à casa do eterno 'Rei’ Pelé e saiu aplaudido. Aos 10 minutos, a torcida homenageou a dupla de craques exibindo uma bandeira com os rostos de ambos.

Neymar começou no banco de reservas no jogo desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e respondeu aos gritos da torcida agradecendo ao céu e levantando as palmas das mãos.

O atacante Tiquinho Soares abriu o placar, de pênalti (38'), para os donos da casa. Mas o também atacante Alexandre de Jesus empatou de cabeça no segundo tempo (67') e provocou os anfitriões ao festejar imitando o gesto que a estrela da noite costuma fazer.

Muito ruído e pouco futebol

Para o jornal Sport, porém, a reestreia de Neymar teve "muito ruído e pouco futebol". O diário disse que a "festa de aniversário" do craque, apesar de todo o "simbolismo", "ficou pela metade" e questionou as condições de jogo do atleta.

"Quando visto em ação, Ney mostrou que ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar uma versão mínima aceitável e condizente com sua qualidade inquestionável e o status que ainda mantém em seu país", escreveu o Sport.

O diário destacou que a presença de Neymar em campo por 45 minutos foi uma surpresa, já que, antes da partida, esperava-se ver o craque em ação por até meia hora. Para o jornal, a entrada do camisa 10 "distraiu o time", que sofreu o gol de escanteio e não conseguiu aproveitar a superioridade numérica após a expulsão de um dos rivais.

O empate contra um clube da Série B do Brasileirão foi uma "decepção", mas a torcida santista "não se desesperou" e preferiu "saborear" o retorno do ídolo, disse o Sport.

Já o jornal As escreveu que Neymar teve "ações brilhantes" na reestreia, mas sofreu faltas duras que colocaram seus "tornozelos frágeis em perigo". O empate "ofuscou a festa", disse o diário, que ressaltou os momentos de tensão da queda do craque no gramado ao levar uma bolada na perna.

"Os jogadores do Botafogo queriam parar Neymar a todo custo e o assédio e as investidas eram constantes. Com o passar dos minutos, o '10' foi se aquecendo e dando os primeiros grandes momentos com dribles e com uma ação individual que terminou em um belo cruzamento direto para o gol, defendido pelo goleiro. Santos estava no comando, mas não foi contundente", analisou o As.

O francês "L'Équipe", por sua vez, ressaltou que o brasileiro mostrou "boa forma" e disse que Neymar "deu show" mesmo sem conseguir evitar o empate. O veículo ressaltou a presença de parentes e amigos do craque, como o surfista Gabriel Medina e o jogador de vôlei Bruninho.

"Neymar surpreendeu a todos por se mostrar muito disponível, muitas vezes em posição axial e muitas vezes inspirado (3 dribles, 83% de passes acertados). Faltou-lhe um pouco de velocidade e agilidade, como num erro de bola (90º + 4º), mas poderia ter marcado um gol magnífico com o pé esquerdo (60º) e gerado um pênalti (80º). Ele também mostrou que conseguia resistir às investidas dos oponentes", analisou o site, que também deu destaque ao momento "tiete" do Botafogo de Ribeirão.

O "L'Équipe" acrescentou à reportagem que Neymar declarou ter ficado chateado com Jorge Jesus pelas declarações de que o atleta não tinha como acompanhar o resto do elenco do Al Hilal fisicamente.

"Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando falou que eu não estava em condições iguais às da equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Eu demonstrava que estava apto a jogar, em condições iguais às dos atletas. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia e fazia os gols era eu. Colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Nem gosto de falar sobre isso, criar esses assuntos polêmicos. Mas é a realidade", disse ele, à CazéTV.

