Futebol Imprensa internacional se derrete por Estêvão após gol na Liga dos Campeões: 'Artista nato' Atacante brasileiro se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time inglês na competição

Na goleada do Chelsea sobre o Ajax, ontem, por 5 a 1, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, Estêvão se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time inglês na competição. O brasileiro fez o quarto gol dos Blues e ganhou destaque na imprensa internacional por sua atuação.

Essa foi a primeira partida de Estêvão como titular do time inglês na Liga dos Campeões. Estêvão já havia atuado nos jogos contra Bayern de Munique e Benfica, mas somente saindo do banco. Ele atuou os 90 minutos e converteu sua cobrança de pênalti.

O jovem atacante do Chelsea teve sua atuação exaltada pelo jornal The New York Times, dos Estados Unidos, que destacou o recorde batido por Estêvão e chamou o brasileiro de artista nato.

"Estevão, o mais jovem artilheiro do Chelsea na Liga dos Campeões, é um artista nato", escreveu o The New York Times.

Na Espanha, o jornal AS também repercutiu a atuação de Estêvão. No texto, o portal espanhol disse que o atacante brasileiro provou na noite da última quarta-feira que está destinado a grandes feitos com a camisa do Chelsea e o chamou de especial.

"Estêvão é uma loucura", escreveu o jornal AS.

Já na Inglaterra, o The Sun deu nota sete para a atuação de Estêvão — empatado com Tyrique George, Marc Guiu e Enzo Fernández, e atrás apenas de Moisés Caicedo. O jornal destacou a atuação madura do jovem de 18 anos em sua primeira partida como titular na Liga dos Campeões.

"Mais um marco para o adolescente brasileiro com seu primeiro gol na Liga dos Campeões", destacou o The Sun.

Com a vitória por 5 a 1, o Chelsea venceu a segunda na edição atual da Liga dos Campeões. Com seis pontos, o time londrino ocupa a 12ª colocação na fase de liga.

