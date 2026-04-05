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Crise

Imprensa italiana expõe discussão por bônus antes de jogo decisivo e amplia crise na seleção

A seleção da Itália ficou de fora de mais uma edição da Copa do Mundo

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Seleção italiana ficou de fora de mais uma Copa do Mundo Seleção italiana ficou de fora de mais uma Copa do Mundo  - Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP

A crise no futebol italiano ganhou mais um capítulo após a eliminação para a Bósnia na repescagem europeia. Desta vez, fora de campo.

Segundo o jornal La Repubblica, jogadores da seleção discutiram a possibilidade de receber um bônus extra em caso de classificação para a Copa do Mundo, tema que caiu mal internamente e ampliou a repercussão negativa.

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De acordo com a publicação, o valor girava em torno de 300 mil euros a serem divididos entre os atletas.

A discussão teria ocorrido às vésperas do confronto decisivo e gerou incômodo dentro da própria comissão técnica, que considerou o momento inadequado diante do peso da partida.

A situação exigiu intervenção do então técnico Gennaro Gattuso, que deixou o cargo dias depois da eliminação.

O episódio passou a ser tratado como um retrato do ambiente na seleção, marcada por pressão, instabilidade e, segundo a imprensa italiana, desconexão com a importância do momento.

Fora de campo, a queda para a Bósnia acelerou mudanças profundas. O presidente da federação, Gabriele Gravina, também deixou o cargo, enquanto nomes, como Gianluigi Buffon, se afastaram da estrutura da seleção.

Dentro das quatro linhas, o resultado ampliou um jejum histórico A Itália ficará fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, algo inédito para uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, ausente desde 2014.
 

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