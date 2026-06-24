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Copa do Mundo

Imprensa mundial exalta seleção, gols de Vini Jr. e retorno de Neymar: 'Vitória convincente'

O impacto da vitória repercutiu nos principais veículos de imprensa da Europa

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Seleção Brasileira foi elogiada pela imprensa ao redor do mundoSeleção Brasileira foi elogiada pela imprensa ao redor do mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

O Brasil venceu, convenceu e garantiu o primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo, com sete pontos, ao bater a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. A partida foi marcada pelos dois gols de Vini Jr. e pelo retorno de Neymar à seleção brasileira após 981 dias afastado. O impacto da vitória repercutiu nos principais veículos de imprensa da Europa.

O jornal espanhol Marca, de Madri, voltou a se render à atuação de Vini Jr., destaque do Real Madrid. "O Brasil tem um extraterrestre", escreveu o periódico, estampando uma foto do camisa 7, que chegou a quatro gols no Mundial.

Já o AS, também da Espanha, publicou uma imagem do atacante brasileiro, exaltando sua atuação e enviando um recado ao clube merengue, que ainda negocia a renovação de contrato do jogador. "O Real Madrid não pode deixar esse Vinicius escapar", destacou.
 

Em Barcelona, o Sport também ressaltou o desempenho de Vini Jr. e a volta de Neymar. "Vinicius lidera o Brasil rumo à liderança com dois gols na estreia de Neymar", trouxe como manchete.

 

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O português Record destacou a vitória que assegurou a classificação e o retorno do camisa 10 após quase três anos sem defender a camisa amarelinha. "Brasil supera Escócia e garante o 1º lugar no regresso de Neymar à seleção canarinho quase três anos depois", publicou.

Na Inglaterra, o Daily Mail elogiou as atuações de Vini Jr. e de Matheus Cunha, atacante do Manchester United, que marcou seu terceiro gol na Copa. "Em Miami, Vinicius Junior e Matheus Cunha punem o Exército Tartan", escreveu o jornal, em referência ao apelido dos torcedores escoceses.

Além da repercussão na Europa, a atuação brasileira também ganhou destaque na América do Sul, especialmente na Argentina. O Olé, principal jornal esportivo do país, estampou Vini Jr. e Neymar na capa. "Brasil, com Vinicius e o retorno de Neymar: uma vitória convincente e o primeiro lugar", publicou.
 

A partida do Brasil na próxima fase, os 16 avos de final, será disputada na segunda-feira, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Houston, no Texas. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, posição atualmente disputada por Holanda, Japão e Suécia, que entram em campo nesta quinta-feira para definir suas situações na competição.

 

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