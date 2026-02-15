A- A+

jogos de inverno Imprensa norueguesa exalta Lucas Pinheiro após ouro pelo Brasil e lamenta "perda" do atleta Esquiador ficou com o ouro no slalom gigante em sua primeira Olimpíada competindo pelo país

A medalha de ouro de Lucas Braathen Pinheiro no esqui alpino dos Jogos Olímpicos ganhou bastante destaque nos principais jornais da Noruega, neste sábado. Os veículos do país onde o atleta brasileiro nasceu e pelo qual competiu até 2023 fizeram extensos relatos sobre o novo momento de Lucas.

"Após receber a medalha de ouro, Lucas repetiu sua mensagem para cada um dos mais de cem jornalistas que encontrou na cidade olímpica, que seu propósito vai muito além de medalhas e resultados. O astro do alpinismo sempre se sentiu diferente ao longo de sua infância e adolescência. Agora ele quer ser a prova de que tudo pode dar certo no final. [...] Mas, ao VG e a outros jornalistas, acabou por enfatizar também a importância de se manter em primeiro lugar" relatou o tabloide VG.

O Afterposten, um dos principais jornais da capital Oslo, dedicou grande reportagem ao esquiador. Em coluna especial, o comentarista Daniel Røed-Johansen destacou o equilíbrio entre os lados midiáticos e esportista de Lucas.





"Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado. Braathen usará o esporte como um palco, mas o mais importante é vencer".

Outro jornal importante do país, o Dagbladet, destacou fala do comentarista Kjetil André Aamodt, da emissora norueguesa NRK, lamentando que o país tenha "perdido" o atleta:

"É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", disse o especialista.

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega durante os primeiros anos de sua carreira. Em 2023, em meio a conflitos com a federação local, anunciou sua aposentadoria. Meses após o anúncio, passou a defender o Brasil. Ele é filho de pai noruguês com mãe brasileira. Ele chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 pela Noruega.

Veja também