Copa do Mundo

Imprensa repercute convocação da seleção brasileira e presença de Neymar na Copa: 'Surpresa Mundial'

Neymar foi o principal assunto comentado por sites e jornais ao redor do mundo

E Neymar, é claro, foi o principal assunto na mídia internacional - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

A tão esperada convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu na imprensa estrangeira. Após a divulgação da lista final de Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), sites e jornais ao redor do mundo falaram sobre os 26 jogadores chamados.

O "As", da Espanha, chamou a convocação de Neymar de "surpresa mundial".

O "Marca", também da Espanha, destacou a chega de Ancelotti ao Museu do Amanhã como um "rockstar".

"Ancelotti chegou ao evento em meio a uma grande expectativa, como se fosse uma estrela autêntica do rock", disse o jornal.

 

