Copa do Mundo
Imprensa repercute convocação da seleção brasileira e presença de Neymar na Copa: 'Surpresa Mundial'
Neymar foi o principal assunto comentado por sites e jornais ao redor do mundo
A tão esperada convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu na imprensa estrangeira. Após a divulgação da lista final de Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), sites e jornais ao redor do mundo falaram sobre os 26 jogadores chamados.
E Neymar, é claro, foi o principal assunto na mídia internacional.
O "As", da Espanha, chamou a convocação de Neymar de "surpresa mundial".
O "Marca", também da Espanha, destacou a chega de Ancelotti ao Museu do Amanhã como um "rockstar".
"Ancelotti chegou ao evento em meio a uma grande expectativa, como se fosse uma estrela autêntica do rock", disse o jornal.