futebol brasileiro Impressionante falha de goleiro resulta em gol no Campeonato Amazonense; vídeo Momento em que Jamilson Júnior, do Parintins, perde oportunidade de fazer uma defesa praticamente garantida repercute nas redes sociais

Está repercutindo nas redes sociais o vídeo do momento em que o goleiro Jamilson Júnior, do Parintins, perde uma oportunidade de ouro em fazer uma defesa praticamente garantida e acaba levando gol de Luiz Renan, do Manauara.

A situação ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo da partida pela 7ª rodada do Campeonato Amazonense, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no último domingo (19). O Manauara venceu o Parintins por 3 a 1. O gol de Luiz Renan foi marcado aos 52 minutos numa cobrança de falta. Apenas três minutos antes, Yuri Tanque cobrou um pênalti e fez o segundo gol do Manauara.

Uma postagem no Twitter do perfil @_NSenseFootball recebeu mais de 220 mil visualizações até o momento.





O primeiro gol da partida, feito logo no início, aos 12 minutos, também foi finalizado por Yuri Tanque.



Já o único gol do Parintins foi marcado por Thiago Potiguar aos 39 minutos numa cobrança de pênalti.

