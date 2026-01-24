Sport vence Vitória na Ilha do Retiro e se firma no G2 do Pernambucano
Leão derrotou o Tricolor por 3x0 e se manteve no segundo lugar do Estadual, com 10 pontos
Contando com falha do goleiro adversário e gol contra, o Sport venceu o Vitória por 3x0, na noite deste sábado (24), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Os gols da partida foram marcados por Gustavo, Marcelo Ajul e Lèo Gaúcho (contra). Com o resultado, o Leão se firmou na segunda posição, com 10 pontos, dois a menos que o líder Náutico, que enfrenta o Santa Cruz no domingo (25), na Arena de Pernambuco.
Jogo
O Sport iniciou o jogo dominando nos primeiros minutos, mas sem conseguir furar a retranca do Vitória. Barletta e Zé Gabriel tiveram boas chances de marcar, mas as finalizações foram travadas no momento final.
Na segunda etapa, finalmente o Sport conseguiu abrir o placar. Com uma ajuda do goleiro do Vitória, diga-se. Após bom lançamento, Gustavo Coutinho aproveitou a saída errada de Diego Washington e cabeceou por cima do camisa 1 para fazer 1x0 na Ilha.
Para piorar, na sequência, Paulo Ricardo, do Vitória, foi expulso após falta dura em Felipinho. Daí por diante, o Sport teve ainda mais espaço para ampliar a vantagem. Aos 19, Felipinho foi acionado na esquerda e bateu forte, cruzado. Léo Gaúcho tentou evitar o lançamento e fez contra.
Nos acréscimos, Marlon Douglas recebeu na área e tocou para Lipão, que finalizou para boa defesa do goleiro. No rebote, Marcelo Ajul empurrou a bola para as redes, decretando o triunfo leonino.
Ficha técnica
Sport 3
Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon, Felipinho; Zé Gabriel (Yago Felipe), Pedro Martins, Max (Zé Roberto); Gustavo Maia (Micael), Barletta (Marlon Douglas) e Gustavo Coutinho (Lipão). Técnico: Roger Silva
Vitória 0
Diego; Douglas Nunes (Cláudio Caça-Rato), Léo Gaúcho, Hitalo Rogério e Diego Aragão; Elivelton, Ewerton Ageu (Lucas Chiquinho), Paulo Ricardo; Gabriel Pires (Pedro Maycon), Tomás Dias (Alan Pires) e Natan (Bruninho). Técnico: Eudes Pedro
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Michelangelo Almeida.
Assistentes: Túlio Caldas e Marcílio Ferreira
Gols: Gustavo Coutinho (3' do 2T), Léo Gaúcho (19' do 2T) e Marcelo Ajul (46' do 2T)
Cartões amarelos: Paulo Ricardo (V); Gustavo Maia e Ramon Menezes (S)
Cartões vermelho: Paulo Ricardo (V)
Público: 6.748
Renda: R$ 193.625,00