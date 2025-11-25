"Improvável", diz CEO do Santa Cruz sobre chegadas de João Paulo e Gilberto

A- A+

Com sete contratações encaminhadas, o Santa Cruz tem adotado cautela para reforçar o elenco visando a próxima temporada. Com o elenco praticamente fechado, a diretoria estuda realizadas mais algumas poucas chegadas, mas afirmou ser improvável que nomes como João Paulo ou Gilberto desembarquem no Arruda.

Ao menos é o que garantiu o CEO de transição da SAF, Pedro Henriques. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (25), após a reapresentação da equipe, o dirigente detalhou as conversas com o atacante de 37 anos, que tem vínculo com o Juventude até o fim deste ano.

"Eu tenho feito esse contato com Gilberto. Já mencionei essa situação, acho que temos que conversar com qualquer atleta de alto nível que tenha interesse em vestir a camisa do Santa Cruz. Gilberto é um desses casos. No entanto, é uma situação muito difícil, eu diria que improvável de acontecer. A gente tem que manter os pés no chão, sabendo a realidade do atletas", enfatizou Pedro Henriques.

Apesar das dificuldades para ter o retorno de Gilberto, contudo, a diretoria tem trabalhado na busca por um camisa 9. Atualmente, Marcelo Cabo conta apenas com Ariel como centroavante de ofício. "Harlei e Cabo têm trabalhado diariamente para montar um elenco qualificado. Hoje, contamos com um 9 que é Ariel, com característica mais de área. Temos a intenção de buscar um reforço ali para a posição de ataque. Gostaríamos que fosse Gilberto, mas é tudo dentro da realidade do clube", comentou o CEO.

João Paulo

Também de saída do seu clube atual, o Seattle Sounders, o meia João Paulo teve seu nome ligado ao Santa nas últimas semanas. Entretanto, Pedro Henriques rechaçou qualquer possibilidade de negociação. O momento, de acordo com o dirigente, requer pés no chão.

"Tivemos uma conversa eu e Harlei com João. Ele destaca todo seu carinho pelo Santa Cruz, mas o momento é muito difícil para que haja um retorno desses atletas. É importante que fique registrado, para que todos saibam que o interesse é recíproco, o carinho que esses atletas têm pelo Santa Cruz, mas temos que saber onde o clube está", salientou o dirigente.

