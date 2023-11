Improvisado no Real Madrid, Rodrygo admite que não gosta de "jogar como 9"

A- A+

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, admitiu que não gosta da posição na qual vem atuando nas últimas partidas do time. Sem um centroavante de ofício no elenco, o treinador Carlo Ancelotti tem utilizado o brasileiro nesta posição, dando mais liberdade para os companheiros de ataque Vinicius Jr. e Bellingham, principal nome dos merengues na temporada até o momento.

“Acho que foi um pouco difícil para mim jogar na nova posição. Fui me adaptando, e agora o treinador me dá mais liberdade para ir para as laterais, e esses jogos foram um pouco melhores jogando com mais liberdade. É um pouco difícil para mim jogar como 9, mas se o treinador acreditar que posso fazer este trabalho, confio nele e continuarei a fazê-lo”, disse Rodrygo.

Na nova posição, o atacante chegou a ficar 11 jogos sem marcar um gol, mas encerrou o jejum no fim do mês passado, em duelo difícil contra o Sporting Braga pela Liga dos Campeões, vencido por 2 a 1 pelos espanhóis.

Desde então, os números do atacante melhoraram: em cinco partidas disputadas, Rodrygo marcou quatro vezes e ainda deu três assistências, incluindo, no período, uma bela atuação na vitória por 5 a 1 do Real Madrid sobre o Valencia, no último domingo, quando marcou dois e deu duas assistências.

"[...] Tentei de todas as maneiras, mas as coisas não deram certo para mim. [Mas] Voltei à minha melhor forma. Nos últimos jogos, tudo correu bem para mim. Acho que estou de volta. [...] Faço isso [atuar como centroavante] pela equipe e por ele [Ancelotti] também, porque acredito nele”, afirmou o jogador.



O Real Madrid anunciou, no início do mês, a renovação com o brasileiro, que tem 22 anos. O jovem estendeu seu contrato com o clube até 30 de junho de 2028, ou seja, ficará mais cinco temporada na Espanha, e, segundo a imprensa espanhola, terá a mesma multa rescisória de Vinícius Júnior, de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões).

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, vindo do Santos e quando completou 18 anos. Na época, sua transferência girou em torno de 45 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões). O brasileiro disputou sua primeira oficial no dia 25 de setembro, contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, onde marcou seu primeiro gol com a camisa merengue.

Nas cinco temporadas, até aqui, defendendo a camisa do Real Madrid, Rodrygo disputou 179 partidas, nas quais marcou 39 gols, deu 30 assistências e conquistou oito títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, dois troféus de La Liga, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

Aos 22 anos, Rodrygo foi decisivo na Champions League conquistada pelo Real Madrid em 2021/22. Na semifinal contra o Manchester City, o atacante brasileiro marcou dois gols em dois minutos, que levou o confronto da semifinal para a prorrogação. No tempo extra, o jogador ainda fez a jogada para o pênalti sofrido por Benzema, que o próprio francês converteu.

