A- A+

Incêndio Incêndio destrói casa do técnico Erik Spoelstra, do Miami Heat; veja vídeo Treinador não estava no local; chamas mobilizaram mais de 20 unidades de bombeiros em Miami

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na madrugada desta quinta-feira, a casa do técnico Erik Spoelstra, comandante do Miami Heat e da seleção dos Estados Unidos de basquete. De acordo com as autoridades locais, mais de 20 unidades de bombeiros foram mobilizadas, mas o fogo acabou consumindo toda a residência.

Spoelstra não estava no imóvel no momento em que as chamas começaram, por volta das 4h30 da manhã, e não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, a residência estava desocupada.

Veja as chamas:



Erik Spoelstra’s house has been completely destroyed by the fire



pic.twitter.com/CR8ApxVOg3 — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

O treinador havia retornado de Denver poucas horas antes, após a partida dos Heat contra os Nuggets. O voo da equipe pousou em Miami às 5h11, e Spoelstra chegou à propriedade quando as equipes ainda tentavam controlar o fogo. Testemunhas o viram caminhando ao redor da casa, abalado, com as mãos na cabeça enquanto observava as chamas.

De acordo com a chefe de batalhão Victoria Byrd, as labaredas chegaram a atingir a altura das árvores e exigiram ação simultânea em terra e pelo ar. Apesar da intensidade, o fogo não atingiu casas vizinhas, mas uma cerca e a vegetação densa dificultaram o acesso inicial dos bombeiros. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, em um processo que pode levar semanas.

Spoelstra, de 54 anos, está em sua 18ª temporada à frente do Miami Heat, equipe com a qual conquistou dois títulos da NBA. No mês passado, foi anunciado oficialmente como técnico da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Veja também