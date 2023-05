A- A+

TÊNIS "Incentivada" por Murray, russa Mirra Andreeva, de 16 anos, vence na 1ª rodada de Roland Garros Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em 56 minutos

A jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 16 anos, passou pela primeira rodada do torneio de Roland Garros com uma vitória sobre a americana Alison Riske-Amritraj nesta terça-feira (30), "incentivada" por uma mensagem do tenista britânico Andy Murray.

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em 56 minutos.

A jogadora se destacou no torneio de Madrid, no mês passado, ao comentar como Murray era "bonito" pessoalmente.

Depois do elogio, o ex-número 1 do mundo respondeu no Twitter: "Imagine o quanto ela vai ser boa quando consertar seus olhos".

Murray não participa de Roland Garros este ano para se preparar para a temporada de grama, mas desejou sorte a Andreeva em Paris.

"Depois que ele ganhou um Challenger, mandei uma mensagem. Disse: 'Parabéns'", explicou a russa.

"Ele me respondeu, então fiquei muito feliz. Ele me disse: 'Obrigado, e boa sorte em Roland Garros'. Talvez por isso eu esteja jogando tão bem agora".

Desde que foi eliminada no torneio júnior de Roland Garros no ano passado, Andreeva viveu uma rápida ascensão, confirmada com a vitória sobre Riske-Amritraj, de 32 anos.

"No ano passado estive aqui como júnior, e acho que não poderia imaginar que estaria jogando o torneio feminino aqui", declarou a jovem russa.

"O que posso dizer? Claro, estou muito emocionada por isso. Estou só fazendo o que sinto que devo fazer na quadra".

Na próxima fase, Andreeva vai enfrentar a francesa Diane Parry, que passou pela ucraniana Anhelina Kalinina.

