A- A+

Ciclismo Passeio Ciclístico celebra Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no Recife Evento, que será realizado no domingo (21), busca combater o capacitismo e promover inclusão na capital pernambucana

No próximo domingo (21), Recife será palco do Passeio Ciclístico Inclusivo, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O evento acontecerá das 8h às 11h, no Bairro do Recife.

Promovido pela Gerência da Pessoa com Deficiência, em parceria com entidades representativas das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Projeto Bike sem Barreiras da Uninassau, o evento busca promover um momento lúdico, interativo e informativo para combater o capacitismo e contribuir para a construção de uma sociedade mais harmônica e inclusiva.

A concentração está marcada às 8h, no Projeto Bike sem Barreiras, localizado na Avenida Rio Branco, próximo ao Marco Zero. Os ciclistas irão percorrer as ruas do Bairro do Recife, como as Avenidas Rio Branco e Alfredo Lisboa, passando pela Avenida Cais do Apolo e retornando para o local de partida.





"O evento não só celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, mas também destaca a importância de reconhecer e respeitar os direitos das pessoas com TEA na sociedade”, destacou Paulo Fernando, gerente da Pessoa com Deficiência.

Fernando ressalta que o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU, visa sensibilizar a população sobre o transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.



O Passeio Ciclístico Inclusivo contará com a participação de representantes de entidades, profissionais de diversas áreas, pessoas com deficiência, pessoas autistas e a comunidade em geral. A programação inclui um aquecimento com profissional da Academia da Cidade às 9h, seguido pelo Passeio Ciclístico Inclusivo em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o TEA às 9h30, se encerrando às 11h.



Veja também

Sport Romão não dá prazo para término de obras na Ilha e não descarta jogos do Sport no Arruda e Aflitos