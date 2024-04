Inclusão: projeto "Águas de Gaia" promove práticas de surfe feminino em Pernambuco

A- A+

Em ação inédita no estado, o projeto Águas de Gaia chega à Praia de Maracaípe, na cidade de Ipojuca, para promover práticas de surfe para as mulheres das comunidades locais. O projeto, que teve seu primeiro encontro nesse domingo (7), é gratuito e será realizado até o fim de maio.

Ao todo, serão realizados 12 encontros, com datas podendo ser alteradas em razão das condições climáticas.

O projeto, realizado pelo Instituto Incentivar e viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, conta também com a parceria da ONG TPM - Todas para o mar, uma instituição pernambucana feminista e antirracista, idealizada pela ex-surfista profissional Nuala Costa, que há sete anos promove a transformação social e o empoderamento das mulheres negras e seus filhos, através da prática do surfe e práticas socioeducativas.

História do projeto

O Águas de Gaia surgiu em 2021, e já passou por nove cidades, de quatro estados diferentes, promovendo a inclusão através do esporte para mais de 800 mulheres.

Os encontros transformam a ligação das mulheres com o mar, criando boas histórias de superação. “A ideia é colaborar para a valorização do feminino, trazer força e conexão entre as mulheres”, afirma Cris, que é um exemplo de transformação.

“Saí da depressão pós-parto devido ao surfe e vi muitas mulheres atingirem a saúde mental e até mesmo deixar relacionamentos abusivos devido à prática do esporte. Ele nos traz força”, conta.

O projeto também tem o objetivo de promover o reencontro das mulheres com o mar, pois visa, além do aprendizado do esporte, a superação de traumas ligados à água.

“Com 11 anos, eu me afoguei em um redemoinho. Desde então, nunca mais entrei no mar ou mergulhei em água nenhuma. Mais de 50 anos depois, graças ao apoio que tive do projeto, consegui vencer esse trauma e finalmente entrei de novo no mar. Não poderia estar mais feliz”, contou Edneide Taibart, participante do núcleo Taíba, no Ceará.



Além das aulas de surfe, o projeto incentiva a participação das mulheres, oferecendo transporte, alimentação e cuidadoras para que as mães possam ter com quem deixar seus filhos durante as práticas.

Com um método próprio que funde o yoga a outros saberes ancestrais e o conhecimento do mar, o projeto favorece o lazer com inclusão social, saúde integrada e conscientização ambiental.

Inscrição

Cada mulher ou ONG que tenha interesse em participar do projeto, pode entrar em contato com a ONG TPM, que fica localizada no município de Maracaípe.

Serviço:

Águas de Gaia

Local: Praia de Maracaípe, Ipojuca - Pernambuco

Datas e horários:



1º - 07/04 *08h43

2º - 08/04 *09h28

3º - 12/04 *12h26

4º - 14/04 *14h23

5° - 19/04 *07h31

6° - 26/04 *11h11

7° - 05/05 *08h17

8º - 11/05 *12h26

9º - 12/05 *13h13

10º - 18/05 *07h11

11º - 19/05 *07h47

12º - 26/05 *12h

