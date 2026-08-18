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TÊNIS Incômodo no abdômen tira João Fonseca do Masters 1000 de Cincinnati Carioca vinha de vitória sobre Botic van de Zandschulp e disputaria vaga nas oitavas de final nesta terça-feira

João Fonseca anunciou, na noite desta segunda-feira, a desistência do Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro, que voltaria à quadra nesta terça-feira em busca de uma vaga nas oitavas de final, sentiu um incômodo no lado esquerdo do abdômen durante um treinamento e, após realizar exames, decidiu abandonar a competição.

— Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem — afirmou Fonseca.

Atual número 26 do ranking da ATP, o carioca teria pela frente o australiano Christopher O'Connell, 129º colocado do mundo, em um confronto inédito no circuito.

Cincinnati seria o último torneio de Fonseca antes do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada. Cabeça de chave número 23, o brasileiro estreou diretamente na segunda rodada e venceu o holandês Botic van de Zandschulp no domingo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

Esta é a terceira vez na temporada que um problema físico interfere no calendário de Fonseca. No início do ano, o brasileiro desistiu dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide e ficou fora da convocação para a Copa Davis devido a uma lesão na região lombar. A recuperação fez com que sua estreia na temporada acontecesse apenas no Australian Open, onde foi eliminado na primeira rodada.

Em junho, outro problema físico voltou a alterar seus planos. Um desconforto no ombro fez Fonseca desistir do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, competição em que seria o segundo cabeça de chave.

Apesar das interrupções, Fonseca mantém retrospecto positivo em 2026. O brasileiro soma 19 vitórias e 13 derrotas na temporada. Dez dos triunfos foram conquistados em torneios Masters 1000, igualando a marca alcançada por Gustavo Kuerten em 2003.

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