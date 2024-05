A- A+

ídolo "Incomparável" e "Gênio": Imprensa internacional repercute 30 anos da morte de Ayrton Senna Morte do ídolo brasileiro, que completa três décadas hoje, também teve destaque em jornais de fora do Brasil

A morte de Ayrton Senna completa 30 anos nesta quarta-feira. No dia 1° de maio de 1994, o ídolo e tricampeão mundial se envolveu em um acidente, onde a barra de direção da Williams FW16 quebrou e o carro foi direto para a barreira da curva Tamburello. A morte de Senna, aos 34 anos, foi confirmada horas depois do acidente, no Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália.





A idolatria de Senna era tanta que não foram só os brasileiros que ficaram sentidos com sua morte. Inclusive, alguns jornais internacionais, nesta quarta-feira, também relembraram a morte do piloto do Brasil e destacaram o acontecimento nas principais manchetes de seus sites. Portais como The Guardian, da Inglaterra, Le Figaro, da França, e Mundo Deportivo, da Espanha, repercutiram o acontecimento.

Mundo Deportivo, da Espanha



"30 anos sem o incomparável Ayrton Senna"

The Guardian, da Inglaterra



"Ayrton Senna: 30 anos desde que a F1 perdeu seu gênio intransigente e complexo"

La Nacion, Argentina

"Ayrton Senna, 30 anos após sua morte: como outras figuras se lembram dele e como mudou a segurança da Fórmula 1"

Le Figaro, da França



"Ayrton Senna: trinta anos depois da tragédia, Ímola ainda chora pela lenda brasileira"

