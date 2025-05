Indiana Pacers elimina favorito Cleveland Cavaliers e vai à final do Leste na NBA

A- A+

O Cleveland Cavaliers entrou nos playoffs da NBA com status de favorito. Foi o melhor time da Conferência Leste na temporada regular, bateu recordes de invencibilidade e chegou a ostentar a melhor campanha do campeonato por seguidas semanas. Até que parou no então coadjuvante Indiana Pacers, que acabou com todo o favoritismo do rival na noite desta terça-feira (13) ao fechar por 4 a 1 a série melhor de sete jogos.



Sem tomar conhecimento da torcida local, os Pacers selaram o confronto com uma vitória por 114 a 105 para se tornar a primeira equipe assegurada nas finais de Conferência.

O futuro adversário na disputa pelo título do Leste será o vencedor da série entre Boston Celtics, atual campeão e desfalcado de Jayson Tatum, e New York Knicks, que lidera por 3 a 1.





Os Pacers buscam seu primeiro título na NBA. E vão disputar pelo segundo ano consecutivo a final do Leste. Na temporada passada, foram superados pelos Celtics. A classificação seguida para uma decisão não acontecia na franquia desde 2013 e 2014.



Nesta terça, os visitantes contaram mais uma vez com a estrela de Tyrese Haliburton, destaque da equipe ao longo da série contra os Cavaliers. Ele anotou 31 pontos, oito assistências e seis rebotes. Pascal Siakam também se destacou, com 21 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

TOCO

CESTA

FALTA



O TYRESE HALIBURTON FAZ TUDO pic.twitter.com/81MmBBsNCP — NBA da bad (@NBAdabad) May 14, 2025

"Eu adoro jogar nesta arena, cara. Estamos com 0-3 em casa. Decepcionamos a cidade. Este lugar é especial. O que dói é o fato de não termos conseguido (vencer) em casa", lamentou o jogador.

Oklahoma City Thunder desempata confronto contra o Nuggets

Pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder finalmente mostrou força no duelo com o Denver Nuggets ao vencer por 112 a 105, em casa, pelas semifinais. Os favoritos lideram por 3 a 2 o confronto. Trata-se da primeira vez que o Thunder aparece na ponta após seguidas atuações abaixo do esperado.



O suado triunfo foi obtido apesar da performance brilhante de Nikola Jokic. O candidato a MVP da temporada anotou 44 pontos e 15 rebotes. E foi ofuscado pelo desempenho coletivo do Thunder, sob a liderança dos 31 pontos de Shai Gilgeous-Alexander - seis jogadores alcançaram os dois dígitos em pontuação.

BOM DIA, NAÇÃO



Arremesso decisivo do Shai Gilgeous-Alexander direto da torcida



Olha a explosão do ginásio quando a bola cai. Que atmosfera fantástica



Oklahoma City Thunder Basketball pic.twitter.com/Hn8M1f7Ay8 — Oklahoma City Brasil (@oklahoma_br) May 14, 2025

Veja também