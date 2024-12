Indiano Dommaraju Gukesh, de 18 anos, torna-se o campeão de xadrez mais jovem do mundo

A- A+

O indiano Dommaraju Gukesh, de 18 anos, venceu a última partida longa do Campeonato Mundial de Xadrez contra o atual campeão chinês Ding Liren nesta quinta-feira (12), tornando-se o jogador mais jovem a conquistar o título.

Os dois homens estavam empatados no 14º jogo, que parecia estar se encaminhando para um empate, mas o indiano aproveitou um erro de seu oponente no lance 55 para assumir uma liderança decisiva e forçar uma desistência. Ele se tornou o segundo indiano a conquistar o título, depois de Viswanathan Anand.

O duelo em Singapura foi indeciso até o final, mas os erros de Ding, de 32 anos, acabaram por lhe custar o título que ele ganhou pela primeira vez em abril de 2023. Desde aquela conquista, ele havia jogado muito menos e parecia ter perdido a qualidade de seu jogo.

Gukesh não perdeu a oportunidade de continuar sua extraordinária ascensão no mundo do xadrez. Sua nomeação como desafiante graças à sua vitória no Torneio de Candidatos em abril de 2024 já era surpreendente, mas ele continuou a ganhar peso com um forte desempenho na Olimpíada de Xadrez em setembro, vencida pela Índia.

