FUTEBOL Indicado à Bola de Ouro, Vini Jr. perde espaço no Real Madrid e tem menor participação desde 2020 Atacante brasileiro soma apenas 65% dos minutos possíveis nesta temporada

A temporada 2025/26 marca uma mudança brusca na realidade de Vinicius Júnior no Real Madrid. O atacante, vencedor da Bola de Ouro e um dos protagonistas do clube nos últimos anos, perdeu o status de peça intocável na equipe de Xabi Alonso. De acordo com o jornal espanhol Marca, em seis jogos até agora, ele participou de apenas 349 minutos dos 540 possíveis — 65% —, resultado que remete à temporada 2020/21, quando ainda não havia se consolidado como estrela no Santiago Bernabéu.

O brasileiro que está entre os nomes indicados à disputa da Bola de Ouro foi reserva em quatro partidas e saiu substituído em outras duas, cenário bem diferente do vivido em 2022 e 2023, quando iniciava quase todos os jogos e raramente era sacado. Hoje, o grupo dos “intocáveis” de Xabi Alonso inclui nomes como Mbappé, Tchouaméni, Huijsen, Militão, Valverde, Courtois e Carreras — e não mais o brasileiro.





O descontentamento do jogador ficou claro na partida contra o Espanyol, quando Xabi Alonso o substituiu durante a pausa para hidratação. Surpreso, Vinicius demonstrou irritação com a decisão. O técnico minimizou o episódio:

— Vinicius queria ficar porque se sentia bem. Mastantuono também. Ele não estava muito feliz, mas isso acontece com todos — disse Alonso.

Os números reforçam a queda de protagonismo. Em 2024/25, Vinicius havia disputado 526 dos 540 minutos possíveis nos seis primeiros jogos (97%). Mesmo em 2023/24, quando sofreu lesão precoce, havia acumulado 373 minutos, mais do que agora. Em 2022/23, foram mais de 500 minutos no mesmo período. Apenas em 2020/21, sob o comando de Zidane, sua taxa de participação foi menor que a atual.

