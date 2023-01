Indiciado por dirigir bêbado, Joelinton vai a julgamento na Inglaterra

A- A+

Revelado pelo Sport e um dos principais nomes do Newcastle durante na atual temporada, Joelinton foi detido na Inglaterra durante uma blitz, na madrugada desta quinta-feira (12). Os policiais identificaram que o jogador teria consumido bebida alcoólica acima do permitido, na região conhecida como Northumbria.

O brasileiro de 26 anos deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Newcastle em 26 de janeiro.

"Pouco antes da 1h20 de hoje (quinta-feira), policiais pararam um veículo na área de Ponteland Road, em Newcastle, e prenderam o ocupante. Joelinton Casio, 26, de Ponteland, foi acusado de estar acima do limite prescrito para álcool. Ele deve comparecer perante os magistrados em Newcastle em 26 de janeiro", informa comunicado da policia de Northumbria, segundo o "The Sun".

De acordo com o "The Times", os dirigentes do Newcastles, assim como o treinador Eddie Howe, estão cientes do ocorrido com o camisa 7.

No radar da Seleção Brasileira, Joelinton foi um dos destaques da vitória da equipe sobre o Fulham, na última terça-feira (10), pela Copa da Liga Inglesa. Na ocasião, o pernambucano marcou um gol e deu uma assistência no triunfo por 2x0.

