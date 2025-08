A- A+

Atletismo Indígena de Pesqueira disputa Troféu Brasil de Atletismo em São Paulo a partir desta sexta (1º) Mirelle Leite disputará os 3.000 metros com obstáculos e os 1.500 metros rasos

A indígena pernambucana Mirelle Leite, natural de Pesqueira, no Sertão do estado, disputará, a partir desta sexta-feira (1º), o Troféu Brasil de Atletismo 2025, principal competição nacional da modalidade, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A principal prova de Mirelle será os 3.000 metros com obstáculos, que acontece na tarde desta sexta, às 16h20. Ela também competirá nos 1.500 metros rasos, no próximo domingo (3), às 14h35.

Atleta do Time Neoenergia, ela chega para a disputa do nacional após mais de 30 dias de treinamento intensivo na Europa.

“A preparação na Europa foi um divisor de águas. Poder treinar fora do país trouxe uma visão diferente sobre meus limites. Estou pronta para competir com tranquilidade e dar o meu melhor”, afirmou.

Em 2024, Mirelle foi campeã brasileira sub-23 dos 3.000 metros com obstáculos, estabelecendo o recorde da prova com o tempo de 10min18s97.

No Troféu Brasil do mesmo ano, conquistou o segundo lugar na mesma distância, com tempo de 10min13s.

A atleta também coleciona medalhas de bronze nas edições de 2022 e 2023 da competição e no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo 2025, realizado em Mar del Plata, Argentina.

Mirelle pertence à etnia Xukuru e se tornou referência no atletismo ao aliar tradição cultural com desempenho esportivo.

Com informações da assessoria



