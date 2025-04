A- A+

Atletismo Indígena pernambucana conquista medalha de bronze no Sul-Americano de Atletismo, na Argentina Integrante do Time Neoenergia, Mirelle Leite iniciou a caminhada rumo a Los Angeles 2028 de forma muito positiva, no pódio internacional

A corredora pernambucana Mirelle Leite, atleta do Time Neoenergia, conquistou a medalha de bronze nos 3.000 metros com obstáculos no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, realizado na cidade de Mar del Plata, na Argentina. Com a marca de 10min13seg35, a indígena da cidade de Pesqueira garantiu seu lugar no pódio e comemorou bastante o resultado. A também brasileira, Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) ficou com o ouro.

A medalha de Mirelle contribuiu para o primeiro lugar geral do Brasil na competição. O Atletismo Brasil manteve a hegemonia de títulos do continente, somando 477 pontos na classificação geral. Venceu também no naipe masculino (239 pontos) e feminino (238 pontos). A Colômbia ficou com o vice-campeonato (184 pontos – 91 no masculino e 93 no feminino) e o Chile garantiu a terceira posição (146 pontos – 86 no masculino e 60 no feminino).

Além do bronze da atleta do Time Neoenergia, o Brasil somou mais 51 medalhas na competição – 20 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze –, conseguindo resultados expressivos e pontos importantes no ranking mundial da World Athletics, classificatório para o principal campeonato da temporada, o Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.

Além de Mirelle Leite, o time Neoenergia ainda conta com campeã paralímpica de atletismo, Rayane Soares; Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); a medalhista olímpica Ana Marcela (águas abertas); Celine Bispo (natação); a potiguar Antonia Silva (futebol); e a também medalhista olímpica Bia Souza (judô).

