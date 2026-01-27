Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Indignação na Itália por participação de divisão do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno

Presença de agentes do ICE nos Jogos gera um grande debate na Itália, após a morte de dois civis americanos durante operações contra imigrantes em Mineápolis

Reportar Erro
Grande multidão marcha numa rua durante o protesto "ICE fora de Minnesota: Dia da Verdade e da Liberdade", na cidade de Mineápolis, em Minnesota, na última sexta-feira (23)Grande multidão marcha numa rua durante o protesto "ICE fora de Minnesota: Dia da Verdade e da Liberdade", na cidade de Mineápolis, em Minnesota, na última sexta-feira (23) - Foto: Roberto Schmidt / AFP

Uma divisão do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) participará das operações de segurança durante os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, em fevereiro, informou um porta-voz à AFP nesta terça-feira (27), o que gerou indignação no país europeu.

A presença de agentes do ICE nos Jogos, que acontecerão em Milão-Cortina de 6 a 22 de fevereiro, gera um grande debate na Itália, após a indignação provocada pelas mortes de dois civis americanos durante operações contra imigrantes em Mineápolis.

"Nos Jogos Olímpicos, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai prestar apoio ao Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado americano e ao país anfitrião para examinar e mitigar os riscos representados pelas organizações criminosas transnacionais", afirmou a agência em um comunicado.

"Todas as operações de segurança permanecem sob a autoridade italiana", acrescenta a nota.

O comunicado enfatiza que "obviamente, o ICE não realiza operações de controle migratório em países estrangeiros" e que a medida não tem relação com a atual campanha anti-imigração nos Estados Unidos.

Leia também

• Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse

• Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

• Itália, Dinamarca e Alemanha lembram Trump do sacrifício de seus soldados no Afeganistão

Questionado pela AFP, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se limitou a recordar, por meio de um porta-voz, que "a segurança nos Jogos Olímpicos é responsabilidade das autoridades do país anfitrião, que trabalha estreitamente com as delegações participantes".

A proteção dos cidadãos americanos durante os Jogos Olímpicos no exterior é responsabilidade do Serviço de Segurança Diplomática (DSS) do Departamento de Estado.

 

- "Não são bem-vindos" -
O prefeito de Milão, o político de esquerda Giuseppe Sala, afirmou que os agentes do ICE "não são bem-vindos" na cidade.

"Esta é uma milícia que mata (...) Está claro que não são bem-vindos a Milão, não há dúvida disso. Simplesmente, podemos dizer não a (Donald) Trump por uma vez?", declarou Sala em entrevista à emissora RTL 102.5 Radio, em referência ao presidente dos Estados Unidos.

Alessandro Zan, membro do Parlamento Europeu pelo Partido Democrático (centroesquerda), considerou o anúncio algo "inaceitável".

"Na Itália, não queremos aqueles que pisam nos direitos humanos e atuam à margem de qualquer controle democrático", escreveu no X.


- Indignação -
O Serviço de Segurança Interna (HSI, na sigla em inglês) é uma agência federal que, sob o guarda-chuva do ICE, investiga um grande número de crimes (cibercriminalidade, tráfico de crianças, tráfico de armas e drogas, entre outros) e que, segundo seu portal, também é responsável por proteger os cidadãos dos Estados Unidos "em casa, no exterior e online".

Milhares de agentes do ICE foram mobilizados pelo presidente Trump em diversas cidades americanas no âmbito de uma campanha contra a imigração irregular.

As ações do ICE provocaram protestos generalizados e as mortes recentes dos cidadãos americanos Renee Good e Alex Pretti, ambos de 37 anos, nas ruas de Mineápolis, desencadearam uma onda de indignação.

As autoridades italianas negaram inicialmente a presença do ICE e depois tentaram minimizar seu papel, indicando que os agentes devem ajudar somente a segurança da delegação americana.

O vice-presidente americano JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio comparecerão à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão, em 6 de fevereiro.

Na segunda-feira, o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, declarou que o "ICE como tal nunca vai operar na Itália, uma vez que a gestão da ordem pública, da imigração e da segurança compete às nossas forças policiais".

"Se em algum momento, de forma hipotética, chegarem unidades isoladas pertencentes a estes organismos de segurança americanos, estarão mobilizadas de maneira funcional e não operacional", explicou.

O presidente da região da Lombardia, no norte do país, que receberá parte das competições, declarou que o envolvimento do ICE se limitaria à segurança de Vance e Rubio. "Terá unicamente um papel defensivo, mas estou convencido de que não acontecerá nada", declarou Attilio Fontana.

Pouco depois, o gabinete de Fontana explicou que o presidente regional respondia a uma pergunta hipotética, sem ter informações específicas sobre a presença de agentes do ICE em território italiano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter