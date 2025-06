A- A+

Futebol Índio vence nervosismo e celebra estreia no profissional pelo Náutico Zagueiro já tinha entrado no decorrer das partidas contra CSA (Copa do Nordeste) e Sport (Campeonato Pernambucano)

Nas ausências de João Maistro e Rayan, machucados, coube ao zagueiro Índio, de 21 anos, formar ao lado de Carlinhos a dupla de defesa do Náutico no empate em 0x0 com o ABC, no Frasqueirão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro dele como titular com a camisa alvirrubra.

“Foi uma alegria imensa estrear no profissional de titular. Já tinha entrado no decorrer do jogo contra o Sport (pelo Campeonato Pernambucano). O treinador passou confiança nos treinos, mandando eu me dedicar mais, me esforçar mais porque uma hora de jogar como titular ia jogar”, declarou o defensor, que também tinha atuado alguns minutos perante o CSA, na derrota por 4x1, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste.

“Estava muito nervoso mesmo, mas ao decorrer da partida fui me soltando, deixando fluir. Estava sempre dando um algo a mais todo dia. Estava um pouco nervoso com medo de errar para não cair o rendimento do treino, mas também feliz porque jogaria, sabendo da responsabilidade imensa”, completou.

Índio foi escolhido pelo técnico Hélio dos Anjos para começar jogando, ficando à frente de Felipe Santana, que foi titular no início da temporada no Náutico.

“Já jogamos vários jogos pela base. É uma concorrência grande porque desde o sub-17 até o 20 é um querendo pegar a vaga do outro. Nós dois estamos no profissional, com um querendo ter a chance de jogar. Felipe teve um início de temporada boa, enquanto fui para a Copinha”, frisou.

