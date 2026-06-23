Infantino admite reconsiderar pausa para hidratação em Copas futuras: 'Igual para todos'

A- A+

Alvo de enorme reclamação de treinadores e jogadores na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, a pausa para hidratação pode estar com os dias contados em Mundiais futuros. A repercussão negativa do procedimento fez o presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitir que pode repensar a paralisação, apesar de defendê-la e citar suas benfeitorias.



Na avaliação da Fifa e de Infantino, o procedimento é "igual para todos", segundo disse para a EFE. "O motivo das pausas claramente é o calor", continuou, detalhando que "é um Mundial no qual se jogam oito partidas em 39 dias e poder ter um momento para descansar um pouquinho é muito importante."



Mesmo com jogos em estádios climatizados nos Estados Unidos, os jogos estão sendo paralisados na metade de cada etapa, o que para muitos não faz nenhum sentido. A acusação que trata-se de um procedimento para propagandas ganha força e a Fifa, querendo paz, acena com mudanças.





"A Fifa analisará o que fará em torneios futuros com base nessa experiência", disse à SNTV, Infantino, que está acompanhando quase todos os jogos da maior Copa de todos os tempos.



O dirigente evita conflitos e cita o lado positivo da pausa para a hidratação. "Talvez o treinador possa reavaliar certas situações, corrigir certos erros. Os jogadores descansam um pouco e voltam com força total. Bem, isso é necessariamente ruim? Talvez seja bom", avaliou Infantino.



Na visão da Fifa, trata-se de uma medida para dar fôlego aos atletas em jogos cada vez mais disputados. "E também vemos a intensidade dos jogos. Nunca vimos 90 minutos em um torneio como este jogados com tanta intensidade", considerou. "Até o último segunda da partida, os jogadores atacam e assim por diante. Talvez seja também um pouco graças a essa pequena pausa que os jogadores têm. E depois ele podem voltar ao campo e mostrar o que sabem fazer."

Veja também