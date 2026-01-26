Seg, 26 de Janeiro

Futebol

Infantino brinca sobre assumir seleção, detalha encontro com Lula e elogia Carlo Ancelotti

Presidente da Fifa se reuniu com o presidente do Brasil e o treinador italiano, em Brasília

Infantino durante encontro com presidente Lula e técnico Carlo Ancelotti, em BrasíliaInfantino durante encontro com presidente Lula e técnico Carlo Ancelotti, em Brasília - Foto: Sergio Lima / AFP

Gianni Infantino saiu do encontro com o presidente Lula e disse que iria assumir a seleção brasileira, enquanto Carlo Ancelotti iria para a Fifa. Foi uma brincadeira do italiano sobre a reunião em Brasília, que debateu a Copa do Mundo Feminina de 2027.

"Apresentamos ao presidente Lula a mudança que vamos fazer. Carlo Ancelotti vai ser o presidente da Fifa e Gianni Infantino vai ser o selecionador do Brasil", brincou Infantino, que falou sério, em seguida.

"Falamos do Mundial Feminino, do Brasil 2027, que vai ser o melhor. E concordamos: o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sede. Teremos três bilhões de pessoas, no mínimo, que vão ver este Mundial feminino (pela TV), que vai ser um êxito total."

"Deixamos o Carlo, que é o melhor. Carlo Ancelotti é o melhor", completou Infantino sobre "assumir" a seleção brasileira.

Ter o Brasil como país-sede do Mundial de Clubes de 2029 também foi um dos assuntos discutidos. A proposta já havia sido levantada pela CBF e, agora, ganhou o apoio de Lula.

Infantino não abordou a possibilidade, mas elogiou a estrutura do País para receber grandes eventos da Fifa, citando novamente a Copa Feminina. "Tudo está pronto no Brasil. Há estádios, há hotéis, há aeroportos. Não precisamos de nada, apenas a alegria da gente. Que toda a gente esteja com a Fifa, com a CBF e com o governo para apoiar as mulheres e o futebol feminino e todas as causas das mulheres", disse.

O presidente da CBF, Samir Xaud, também comentou sobre o Mundial de Clubes. "Isso é um assunto que a gente já lançou. Ainda não se lançou a campanha em si, mas a gente já se fala em bastidores, vamos trabalhar para isso. A gente acredita que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso, mas isso requer muitas conversas, muitos ajustes, mas o Brasil vai, sim, colocar sua candidatura para 2029", confirmou.

